Dakar 2026
Ekström repite victoria en el prólogo del Dakar; Sainz arranca octavo
El sueco, que ya ganó el prólogo del Dakar en 2022 y 2024, ha liderado el doblete de Ford en este primer día de acción en Arabia. Sainz y Nani Roma han arrancado octavo y undécimo, respectivamente.
Mattias Ekström y su copiloto Emil Bergkvist han marcado el mejor tiempo en el prólogo que ha inaugurado el Dakar 2026. El sueco, que ya en 2023 y 2024 ganó en la apertura del Dakar en tierras saudíes, ha liderado un doblete para Ford, con Mitch Guthrie en segunda posición, por delante de Guillaume de Mévius y Mathieu Baumel, terceros con el MINI de X-Raid.
El mejor entre los Dacia ha sido el pentacampeón Nasser Al-Attiyah, cuarto, mientras que Seth Quintero y el vigente campeón Yazeed Al-Rajhi, con Toyota, han completado el top seis después de un breve aperitivo de 22 kilómetros en Yanbú, a orillas del Mar Rojo.
Las diferencias en coches, al contrario de lo que sucede en motos, sirven para ordenar la salida de la primera etapa, pero no cuentan para la general, que se establecerá al final de la jornada del domingo.
Pero de momento, Carlos Sainz y Lucas Cruz no han empezado mal situados, en octava posición con su Raptor, a cediendo 15 segundos respecto Ekstrom en el inicio de su aventura. Los diez primeros podían elegir estrategia de salida y Nani Roma ha acariciado ese ‘top diez’ (11º) con el cuarto coche de la ‘armada’ Ford.
"Buena etapa, no ha sido fácil, pero no ha habido problemas. Estamos satisfechos con las sensaciones, pero esto es solo un calentamiento", valoraba Sainz en meta
Sí ha sufrido ya una incidencia el primer día otro de los favoritos, el sudafricano Henk Lategan, actual subcampeón con Toyota, lastrado por un pinchazo y que ha perdido un minuto y medio. Esta situación ha perjudicado también a Sébastien Loeb, que salía tras él y se ha visto frenado por el polvo, concluyendo lejos de los diez mejores.
Este domingo se disputará la primera etapa, un bucle alrededor de Yanbu ya con 305 km contra el reloj.
