El Tarazona le arrebata un punto al líder en su casa (1-1)

La SD Tarazona ha sacado este sábado un valioso punto de su visita al líder de Primera Federación, el Atlético Madrileño. Los de Juanma Barrero estuvieron por detrás en el marcador gran parte del encuentro tras encajar en el minuto 37 de la primera parte. El conjunto aragonés no dio el partido por perdido y tuvo varias ocasiones para devolver la igualdad al choque antes de su gol.

Un jugador del Tarazona disputa un balón con otro del Atlético Madrileño. / SD Tarazona

Tras el descanso, Álvaro Jiménez anotó en el minuto 50 un tanto que fue anulado y no fue hasta el 73 de partido cuando el gol de Sergi Armero volvió a poner las tablas en el marcador. Además, poco antes de finalizar el duelo, VAR tuvo que intervenir para anular otro gol al Tarazona, esta vez de Toni Ramón.

Los turiasonenses empiezan así el año con reparto de puntos, pero con grandes sensaciones ante uno de los favoritos al ascenso a Segunda División y se sitúan en mitad de tabla, tres puntos por encima del descenso. La próxima jornada, los aragoneses reciben al Algeciras.

FICHA TÉCNICA ATLÉTICO MADRILEÑO: S. Esquivel; R. Hueso (Jano Monserrate, m.62), Aleksa Puric, Dani Martínez, Julio Díaz, Julio Díaz; Javi Serrano (Javi Morcillo, m.79), Martín Bellotti (Iker Luque, m.79), Rayane Belaid; Luis Nájera (Carlos Giménez, m.62), Arnau Ortiz, Miguel Cubo. SD TARAZONA: Josele Martínez; Ángel López, Bakary Traoré, Marc Trilles, Chechu, Andrés Borge; Busi, Ó. Carrasco (Vaquero, m.92), Toni Ramón (Imanol Alonso, m.83); Álvaro Jiménez (S. Armero, m.68), Agüero (David Soto, m.68). GOLES: 1-0 (m.37), Arnau Ortiz; 1-1 (m.73), S. Armero. ÁRBITRO: Francisco Javier Expósito Jaramillo. Amonestó a Ortiz, Serrano y Martínez, del Atlético Madrileño, y a López, Trilles, Traoré y Busi, de la SD Tarazona.

Álex Blesa, del Teruel, golpea el balón frente a un jugador del Antequera. / CD Teruel

Por su parte, el CD Teruel no ha logrado puntuar en casa contra el Antequera y se sigue perdiendo un colchón de puntos que lo mantenían en la zona alta. Los de Vicente Parras perdieron por la mínima tras no poder remontar un solitario gol del conjunto malagueño en el minuto 17.

Los turolenses ya son séptimos, a falta de varios partidos por jugarse, aunque a un punto de entrar al playoff, y el siguiente fin de semana visitan al Nástic de Tarragona, también en la zona media de Primera RFEF.