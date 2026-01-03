Primera RFEF
El Tarazona le arrebata un punto al líder en su casa (1-1)
El Teruel pierde en Pinilla contra el Antequera (0-1) y se distancia del 'playoff'
La SD Tarazona ha sacado este sábado un valioso punto de su visita al líder de Primera Federación, el Atlético Madrileño. Los de Juanma Barrero estuvieron por detrás en el marcador gran parte del encuentro tras encajar en el minuto 37 de la primera parte. El conjunto aragonés no dio el partido por perdido y tuvo varias ocasiones para devolver la igualdad al choque antes de su gol.
Tras el descanso, Álvaro Jiménez anotó en el minuto 50 un tanto que fue anulado y no fue hasta el 73 de partido cuando el gol de Sergi Armero volvió a poner las tablas en el marcador. Además, poco antes de finalizar el duelo, VAR tuvo que intervenir para anular otro gol al Tarazona, esta vez de Toni Ramón.
Los turiasonenses empiezan así el año con reparto de puntos, pero con grandes sensaciones ante uno de los favoritos al ascenso a Segunda División y se sitúan en mitad de tabla, tres puntos por encima del descenso. La próxima jornada, los aragoneses reciben al Algeciras.
FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO MADRILEÑO: S. Esquivel; R. Hueso (Jano Monserrate, m.62), Aleksa Puric, Dani Martínez, Julio Díaz, Julio Díaz; Javi Serrano (Javi Morcillo, m.79), Martín Bellotti (Iker Luque, m.79), Rayane Belaid; Luis Nájera (Carlos Giménez, m.62), Arnau Ortiz, Miguel Cubo.
SD TARAZONA: Josele Martínez; Ángel López, Bakary Traoré, Marc Trilles, Chechu, Andrés Borge; Busi, Ó. Carrasco (Vaquero, m.92), Toni Ramón (Imanol Alonso, m.83); Álvaro Jiménez (S. Armero, m.68), Agüero (David Soto, m.68).
GOLES: 1-0 (m.37), Arnau Ortiz; 1-1 (m.73), S. Armero.
ÁRBITRO: Francisco Javier Expósito Jaramillo. Amonestó a Ortiz, Serrano y Martínez, del Atlético Madrileño, y a López, Trilles, Traoré y Busi, de la SD Tarazona.
Por su parte, el CD Teruel no ha logrado puntuar en casa contra el Antequera y se sigue perdiendo un colchón de puntos que lo mantenían en la zona alta. Los de Vicente Parras perdieron por la mínima tras no poder remontar un solitario gol del conjunto malagueño en el minuto 17.
Los turolenses ya son séptimos, a falta de varios partidos por jugarse, aunque a un punto de entrar al playoff, y el siguiente fin de semana visitan al Nástic de Tarragona, también en la zona media de Primera RFEF.
FICHA TÉCNICA
CD TERUEL: Rubén Gálvez; Jose David Menargues, Andrés Rodríguez, Abraham del Moral, Goyo Medina (Hugo Redón, m.72); Álvaro Merencio (Jorge Padilla, m.64), Álex Blesa, Haritz Albisua, José María Relucio, Manel Royo; Sergio Moreno (Mamadou Traoré, m.72).
ANTEQUERA: Dani Alcover; Rafa Diz (Luis Rivas, m.79), Juan Aspra, Alejandro Barbu, Edu Sánchez (Antonio Luna, m.71); David Ramos, A. Quintana, Luismi Gutiérrez; O. Siddiki (Maxi Cabrera, m.90), Adriá Gené (Raúl Albentosa, m.90), Osama Chit.
GOL: 0-1 (m.17), Rafa Diz.
ÁRBITRO: Marcelo Ibáñez Juárez. Amonestó a Abrahamdel Moral, Álvaro Merencio, A. Rodríguez y Sergio Moreno, del Teruel, y a Luismi Gutiérrez, David Ramos y Rafa Diz, por parte del Antequera.
- Cambio drástico del tiempo en Aragón: la borrasca Francis traerá nieve y temperaturas gélidas antes de Reyes
- TVE emitirá el último y emotivo concierto de Joaquín Sabina: 'Es el que en unos años recordaré con más emoción
- Esta es la lista completa del PP de Jorge Azcón para las elecciones de Aragón del 8F
- La víctima del alud de Bielsa es un profesor de la Universidad de Zaragoza y trabajador social del ayuntamiento
- El Real Zaragoza y Ale Gomes buscarán un contrato que evite que ocupe 'ficha A'
- El Real Zaragoza abre un mercado de invierno muy complejo
- El cambio en la parrilla de televisión que afecta a los encuentros del Real Zaragoza
- Enero, un mercado de paciencia para el Real Zaragoza: casi el 60% de los refuerzos llegaron en la última semana