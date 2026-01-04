Tercera RFEF
El Calamocha gana y no cede el liderato tras vencer también el Cuarte y el Monzón
También han logrado la victoria esta jornada en Tercera Federación el Tamarite, el Huesca B, el Épila, el Andorra y el Utrillas
Los tres que ocupan el podio del grupo aragonés de Tercera Federación, el Calamocha, el CD Cuarte y el Atlético Monzón, han vuelto a ganar este fin de semana y no dan lugar a cambios en la zona alta de la clasificación. El primero en hacerlo fue el Calamocha, que ganó por la mínima el sábado en su visita al Robres y sigue líder. Hoy han hecho lo propio el Monzón ante el Illueca (3-1) y el Cuarte en Almudévar (0-2).
También ganaron el Tamarite ante el Caspe, el Huesca B en Cariñena, el Épila ante La Almunia, el Andorra ante el Casetas y el Utrillas ante un Binéfar que sigue en caída libre tras cuatro derrotas seguidas con cambio de entrenador incluido.
El único empate fue en la zona baja, entre el Belchite y un Zuera que deja de ser colista varios meses después. Siguen en descenso el Belchite con 11 puntos, el Zuera con 10 y el Casetas con 9, y marca la permanencia el Utrillas, con 13.
