El Calamocha gana y no cede el liderato tras vencer también el Cuarte y el Monzón

Los tres que ocupan el podio del grupo aragonés de Tercera Federación, el Calamocha, el CD Cuarte y el Atlético Monzón, han vuelto a ganar este fin de semana y no dan lugar a cambios en la zona alta de la clasificación. El primero en hacerlo fue el Calamocha, que ganó por la mínima el sábado en su visita al Robres y sigue líder. Hoy han hecho lo propio el Monzón ante el Illueca (3-1) y el Cuarte en Almudévar (0-2).

También ganaron el Tamarite ante el Caspe, el Huesca B en Cariñena, el Épila ante La Almunia, el Andorra ante el Casetas y el Utrillas ante un Binéfar que sigue en caída libre tras cuatro derrotas seguidas con cambio de entrenador incluido.

El único empate fue en la zona baja, entre el Belchite y un Zuera que deja de ser colista varios meses después. Siguen en descenso el Belchite con 11 puntos, el Zuera con 10 y el Casetas con 9, y marca la permanencia el Utrillas, con 13.