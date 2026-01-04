El Deportivo Aragón no levanta cabeza y pierde en Álava (2-1)

El Deportivo Aragón ha vuelto a perder esta tarde y ya son once las jornadas consecutivas del filial blanquillo sin conocer la victoria, de las que, además, solo dos son empates. Los de Emilio Larraz han caído por 2-1 en casa del Alavés B, en un partido en el que han ido por detrás en el marcador desde el minuto 11.

El once titular del Deportivo Aragón antes del encuentro contra el Alavés B. / Deportivo Aragón

Tras el tempranero gol del conjunto vitoriano, el Aragón se ha vuelto a ver en la dinámica habitual de los últimos meses y no ha podido reaccionar hasta que ya era demasiado tarde. En el descuento, cinco minutos después del segundo tanto del equipo vasco y desde los once metros, el filial del Real Zaragoza ha anotado el gol que cerraba el marcador con derrota visitante y dejando una losa cada vez más gruesa sobre sus cabezas.

El Deportivo Aragón sigue penúltimo con doce puntos, a ocho de la salvación y a falta de que el Alfaro acabe de jugar su partido. Además, el próximo domingo recibe a otro de los fuertes de la Segunda RFEF, el Sestao River, aunque este también llega en mala dinámica.