Derrota del CBZ en Benicarló para empezar el año

El CBZ sufrió una derrota en el primer partido de Segunda FEB de 2026. El equipo que dirige Víctor Rubio cayó por (78-72) en la pista del Maderas Sorli Benifcarló. El conjunto aragonés hizo un mal primer primer periodo que marcó el encuentro y le condenó a la derrota final. Pese a la reacción, y que se llegó a poner a un punto de su rival en el tramo final, el CBZ no culminó la remontada y se le escapó el partido.

El mejor jugador del conjunto zaragozano fue Edu Gatell con ocho puntos y trece rebotes para 16 de valoración. Con 15 se quedó Óscar Alvarado gracias a sus seis puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes. El estadounidense John Zhao aportó once puntos y Dani Arjol sumó diez. Con este traspié, el CBZ se mantiene con cinco victorias y suma ahora ocho derrotas. Ocupa la décima plaza.