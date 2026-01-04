Baloncesto
Derrota del CBZ en Benicarló para empezar el año
El equipo aragonés pierde por 78-72 y se queda con cinco victorias en la clasificación
El CBZ sufrió una derrota en el primer partido de Segunda FEB de 2026. El equipo que dirige Víctor Rubio cayó por (78-72) en la pista del Maderas Sorli Benifcarló. El conjunto aragonés hizo un mal primer primer periodo que marcó el encuentro y le condenó a la derrota final. Pese a la reacción, y que se llegó a poner a un punto de su rival en el tramo final, el CBZ no culminó la remontada y se le escapó el partido.
El mejor jugador del conjunto zaragozano fue Edu Gatell con ocho puntos y trece rebotes para 16 de valoración. Con 15 se quedó Óscar Alvarado gracias a sus seis puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes. El estadounidense John Zhao aportó once puntos y Dani Arjol sumó diez. Con este traspié, el CBZ se mantiene con cinco victorias y suma ahora ocho derrotas. Ocupa la décima plaza.
