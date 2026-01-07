Aragón cadete, con 42 de valoración de Keita, gana el bronce en el Campeonato de España

Aragón ha vuelto a subir al podio del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que se está disputando en Zaragoza. El combinado cadete masculino que dirige Javier López se ha impuesto a Andalucía en el partido por el tercer puesto por 81-72 y logra así la medalla de bronce del torneo. Soumalia Keita ha vuelto a ser el más destacado con 28 puntos y 20 rebotes para 42 créditos de valoración. Alejandro Tovar ha confirmado también su excelente campeonato con otros 28 puntos.

Aragón se ha rehecho así de la derrota contra la Comunidad Valenciana en las semifinales, en las que estuvo cerca de culminar la remontada pero se quedó sin tiempo para acceder a la que hubiera sido su primera final de la historia. Pocas horas después el combinado regional ha completado un buen partido en el que ha tomado ventaja ya en la primera parte y ha sabido mantenerla en la segunda.

Es la tercera medalla, todas de bronce, que conquista la selección aragonesa en estos Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas. Las dos anteriores fueron en 2016 y 2017, con jugadores como Carlos Alocén, Vit Krejci, Jaime Fernández, Javi García, Raúl Lobaco y Jaime Pradilla, el único que estuvo en los dos años.

Keita, durante el partido de este miércoles. / JAIME GALINDO

Keita ha sido uno de los grandes nombres propios del campeonato. El jugador llegado este curso a la cantera del Casademont Zaragoza ha promediado 29,6 puntos y 18,8 rebotes por partido para 45,2 créditos de valoración de promedio.

Alejandro Tovar, que fue nombrado MVP de la fase previa de la Minicopa con el Casademont Zaragoza, también ha firmado un torneo brillante. El zaragozano ha sumado 18,6 puntos, 5,4 puntos y 5,6 asistencias para 17,8 créditos de valoración.