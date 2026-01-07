Aragón se mete en la final del Campeonato de España cadete de balonmano

Las selecciones aragonesas cadete masculina y cadete femenina firmaron una jornada histórica en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA), con la clasificación del combinado masculino para la final del torneo y la presencia del equipo femenino en el partido por el tercer y cuarto puesto.

La selección cadete masculina, dirigida por Fernando Oto y Sergio Garza, se impuso a Andalucía en las semifinales y disputará la final del CESA frente a Cataluña, lo que garantiza a Aragón, como mínimo, una medalla en el campeonato. El encuentro decisivo se jugará este jueves a las 10.45 horas en Calella.

Por su parte, la selección cadete femenina, dirigida por Alejandro Egea y Noa Alconchel, cayó ante Navarra en semifinales tras un partido igualado y de gran intensidad. El conjunto aragonés disputará este jueves el encuentro por el tercer y cuarto puesto ante Andalucía, que se celebrará a las 10.30 horas en Blanes, con la opción de lograr un resultado sin precedentes para el balonmano femenino aragonés en el CESA.

La presencia de ambas selecciones en las jornadas finales del campeonato, junto a la lucha del infantil masculino por el 5° puesto y el juvenil masculino por el 7°, confirma el buen momento balonmano base en Aragón, que se situa entre las comunidades con mayor proyección a nivel nacional.