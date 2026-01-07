El entrenador aragonés que ha ganado la Copa de Italia

Víctor Lapeña tuvo el mejor día de Reyes posible. El entrenador aragonés conquistó la Copa italiana de baloncesto con el Famila Schio, la decimoséptima para el club italiano, al imponerse en la final al Derthona por 79-72. Es la tercera Copa en el palmarés de Lapeña, que también la ganó en Turquía en 2020 y en España en 2014 con el Perfumerías Avenida. Y es el segundo título al frente del conjunto italiano, con el que también conquistó la Supercopa al inicio de la temporada.

El marcador final de 79-72 reflejó un partido tremendamente igualdo, con el equipo local manteniendo la ventaja durante más de dos cuartos. Sin Conde y con Laksa pasando una noche difícil, el Famila Schio encontró a otras jugadoras clave, incluyendo a Zandalasini (premio al MVP de la final), que anotó 21 puntos, y al Verona —ambos incluidos en el quinteto inicial junto a Fondren, Conte y Kunaiyi—, así como a Badiane y Shepard, aunque menos dominantes de lo habitual.

El conjunto italiano tuvo un camino plácido hasta la final, superando con claridad primero al Roseto por 96-57 y luego al Sassari por 88-56. La final no fue tan cómoda para el Schio, que tuvo que trabajar y pelear hasta el último cuarto para hacerse con el título, el sexto consecutivo, decimoséptimo en la historia del club.

Es un nuevo éxito en la carrera de Víctor Lapeña, todo un trotamundos del baloncesto femenino que no solo ha ocupado banquillos a lo largo y ancho de Europa sino que también ha dirigido a la selección canadiense absoluta desde 2022 hasta octubre de 2024, participando en los Juegos Olímpicos de París.

Lapeña, nacido hace 50 años en Zaragoza, comenzó su carrera en el banquillo del Stadium Casablanca de Liga Femenina 2 y en la capital aragonesa dirigió tanto al Club Deportivo Basket Zaragoza, el anterior Mann Filter, como al Stadium Casablanca en la máxima categoría.

Pero en España también ha dirigido al Cadí La Seu, al Obenasa navarro y al Perfumerías Avenida, con quien ganó la Liga, la Copa y la Supercopa. Fuera de las fronteras nacionales ha trabajado en Rusia, en el Nadezhda Oremburgo y en Turquía, primero en el Fenerbahce y el curso pasado en el Cukurova Mersin.

Desde esta temporada dirige al Famila Schio, uno de los más potentes de Italia, que disputa la Euroliga en el otro grupo del Casademont Zaragoza y que aspira a volver a competir en la Final Six que tendrá lugar en el Príncipe Felipe.