Mate de concurso y exhibición defensiva de Aday Mara para un nuevo triunfo de Michigan

Aday Mara y Michigan suman y siguen. Ya son 14 victorias en otros tantos partidos, pleno y liderato tras el ajustado triunfo por 72-74 ante Penn State a domicilio.

El pívot zaragozano, que fue titular, cuajó una actuación muy completa. Anotó siete puntos, dio cuatro asistencias (algunas de highlights), puso cuatro tapones, fue clave en defensa y, además, dejó un mate de concurso al anotar un alley-oop de espaldas. Lo peor fue su 50% en tiros libres (3/6).

Dejó Michigan encarrilado el encuentro en la primera mitad al irse ganando de 9 puntos (31-40), pero Penn State apretó, especialmente en los últimos minutos, acercándose a dos tan solo en el electrónico. De hecho, en la última jugada tuvo Penn State la posesión, pero falló el tiro de tres puntos que le hubiese dado el triunfo, certificando la 14ª de los Wolverines.

Michigan continúa con su idilio esta temporada y lleva pleno de triunfos con Aday Mara siendo clave para su universidad. El siguiente encuentro será el 10 de enero en casa ante Wisconsin, que se encuentra en mitad de la tabla de su conferencia, por lo que supondrá una nueva oportunidad para seguir en lo más alto sin perder.