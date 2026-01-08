BALONMANO
Aragón se cuelga la plata en el Campeonato de España cadete
La selección femenina termina cuarta tras caer ante Andalucía en el duelo por el bronce
La selección aragonesa de balonmano cadete se colgó la medalla de plata tras caer en la final del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas ante Cataluña por 39-21. Mientras, el equipo femenino concluyó en cuarta posición al ceder frente a Andalucía en el duelo por el bronce (39-33). Es el mejor resultado histórico de la Federación Aragonesa de Balonmano, ya que nunca habían llegado tan lejos los dos equipos a la vez. Para el equipo femenino fueron las primeras semifinales de su historia.
