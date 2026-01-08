Un club aragonés, único denunciado por impagos en Tercera RFEF

Una vez cerrado el plazo de invierno otorgado para el abono de las cantidades reconocidas por las comisiones mixtas AFE-1ª Federación, AFE-2ª Federación y AFE-3ª Federación, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha publicado la lista de equipos que se encuentran pendientes de pago a futbolistas.

En la lista aparacen cinco clubs y uno de ellos es aragonés, el único de Tercera RFEF. Se trata del CD Zuera, penúltimo clasificado del grupo aragonés de la categoría con 10 puntos sumados en 16 jornadas. Está a tres de la salvación. Los otros clubs que figuran en la lista son el Algeciras y el Cartagena, de Primera RFEF, y el Fuenlabrada y el Sarriana de Segunda RFEF.

El impago de las cantidades aprobadas por las comisiones mixtas AFE-1ª Federación, AFE-2ª Federación y AFE-3ª Federación conlleva la suspensión de los servicios federativos a los clubs deudores, no pudiendo, entre otras cosas, tramitar licencias federativas de jugadores en el segundo período de tramitación de licencias de la temporada 2025-2026, hasta el pago de las cantidades aprobadas.