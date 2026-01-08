Drama de Edgar Canet en el Dakar: una avería le deja sin opciones de victoria

El Dakar aún no ha completado la primera semana de carrera, pero la maratón ha causado estragos y las sorpresas se suceden. Después de perder al vigente campeón de coches Al-Rajhi en la jornada precedente, este jueves la ‘víctima’ ha sido Edgar Canet, que empezó liderando el rally en motos como ganador del prógolo y la primera etapa y en la quinta especial se ha despedido de sus opciones por una avería.

El actual campeón del Dakar, Daniel Sanders se ha inmiscuido en el duelo al rojo vivo que enfrenta a los dos mejores pilotos de Honda, Tosha Schareina y Ricky Brabec y ha aprovechado su posición retrasada de salida para sorprenderles y asaltar el liderato de la general.

Luciano Benavides se ha llevado la victoria de etapa con una amplia renta de 3:51 sobre Nacho Cornejo y 5:50 respecto a Sanders. Schareina, que abría pista, se dejó 9:13 a Schareina y Brabec cedió 9:16, aunque ambos han mitigado los daños gracias a las bonificaciones. En la general, el valenciano es segundo a 1:59 del líder de KTM y el estadounidense, tercero a 2:02.

Adiós al sueño del Touareg

Canet estaba haciendo una extraordinaria especial tras pasar la noche en el campamento sin asistencias. Su ritmo era altísimo y el de La Garriga parecía lanzado a por su tercer triunfo parcial en esta 48ª edición. Pero en el paso por el punto de control del kilómetro 240, cuando aún restaban 100 para el final, han saltado las alarmas.

El propio Canet ya avisó la noche del miércoles, antes de abordar la vuelta de la maratón, que el neumático trasero de su KTM estaba “ al límite”. Sin embargo, el ritmo que ha imprimido a la etapa, liderando en todos los puntos de paso, parecía indicar lo contrario. Hasta que se ha confirmado su avería.

La organización ha confirmado que Canet se encontraba parado, intentando reparar su KTM. El problema en concreto ha sido el 'mousse' de su rueda trasera, una espuma del interior del neumático que sirve para reducir el riesgo de pinchazos. El júnior catalán, de 20 años, se despedía así de todas sus opciones de ganar su primer rally en la máxima categoría, después de llevarse el Touareg de Rally2 el año pasado en su debut. Con todo, ha logrado reemprender la marcha tras una hora parado y completar la etapa.