El CD Teruel ficha a un exjugador de Primera División para reforzar la delantera

El CD Teruel ha comunicado la mañana de este viernes la incorporación a sus filas de un nuevo efectivo para la zona de ataque. Se trata del primer fichaje del conjunto rojillo en este mercado de invierno y llega para reforzar la faceta ofensiva del club aragonés, que no pasa por la mejor de las dinámicas en el Grupo 2 de Primera Federación.

Los de Vicente Parras, recién ascendidos este año de Segunda RFEF, firmaron un arranque de temporada único y, por encima de todas las expectativas, se llegaron a colocar durante varias jornadas consecutivas en segunda posición. En aquella situación, el estadio turolense, el Pinilla, fue el mayor argumento del equipo, que llegó a mantener una racha de imbatibilidad en casa de casi un año natural.

Sin embargo, hacia el final de la segunda vuelta de campeonato, el Teruel entró en barrena y ha obtenido desde entonces un balance de puntos muy inferior al que venía cosechando. Pese a que su objetivo es desde principio de curso la permanencia, los ocho puntos obtenidos en los últimos veinticuatro disputados le han llevado a caerse del playoff después de varios meses.

Los jugadores del Teruel, durante una sesión de entrenamiento esta temporada. / CD Teruel

Ahora, en pleno mercado invernal, la directiva del CD Teruel ha decidido acudir al mercado para reforzar la punta de ataque y suplir una falta de goles que le ha llevado a anotar solo seis goles en estos últimos ocho partidos en Primera RFEF. Para ello, el club no ha querido jugársela y ha traído a un jugador más que contrastado, tanto en el fútbol semiprofesional como en el de élite.

Debutante en Primera con el Valladolid

Lolo Plá se incorpora al CD Teruel para la segunda vuelta de Liga. A sus 32 años, el jugador nacido en Mérida es un delantero contrastado que cuenta con un total de 78 goles en partidos oficiales, de los cuales, 3 fueron en Segunda, 6 en Copa del Rey y 13 en 2ª B. Su última experiencia en activo fue la pasada temporada en el Al-Mina'a, de la Liga iraquí.

El emeritense ha militado en equipos de Segunda División y Segunda B, y llegó a debutar en Primera en la temporada 12-13 con el equipo de cuya cantera salió, el Valladolid. Tras dejar el conjunto pucelano, pasó por el filial del Benfica y volvió a España para recorrer todo el territorio nacional, pasando por equipos como el Lugo, el Cádiz, el Toledo, el Elche, el Recreativo de Huelva o el Valencia Mestalla, entre muchos otros.