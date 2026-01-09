El Gobierno de Aragón concede las ayudas para deportistas y técnicos olímpicos y paralímpicos

El Boletín Oficial de Aragón publica este viernes la Orden ECD/N/2025, de 29 de diciembre, por la que se resuelven las ayudas para personas deportistas, técnicas y de arbitraje, participantes en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y que habían sido convocadas por Orden ECD/1415/2025, de 14 de octubre. En total, el Ejecutivo aragonés concede 78.000 euros en ayudas.

El objeto de las ayudas es contribuir a la mejora de la preparación de este colectivo para una participación de calidad en las competiciones olímpicas y paralímpicas, mediante el apoyo que supone otorgar ayudas económicas por sus méritos deportivos, así como el respaldo para sufragar parcialmente los gastos en que han incurrido por su participación en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

Para ello, en el artículo 9 de la orden se establecieron varios tipos de ayudas. En primer lugar, para los deportistas con medalla olímpica/ paralímpica, que hayan participado representando al equipo olímpico o paralímpico español en los JJOO, consiguiendo medalla en la disciplina correspondiente, a quienes se conceden 7.000 euros.

En segundo lugar, a deportistas con diploma olímpico o paralímpico, que reciben 5.000 euros; a deportistas que hayan competido en los Juegos pero que no lograran medalla ni diploma, a quienes se ayuda con 4.000 euros; a los entrenadores, con 4.000 euros; y al personal de arbitraje, a quien también se concede 4.000 euros.