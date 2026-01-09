DAKAR
Golpe de campeón de Al-Attiyah; Sainz y Roma resisten
Nani Roma y Carlos Sainz, los pilotos españoles, lograron recortar tiempo con algunos rivales, pero Al-Attiyah asaltó la general con una etapa incontestable
Alguer Tulleuda Bonifacio
Nasser Al-Attiyah es el nuevo líder del Rally Dakar 2026 tras dar un golpe de campeón en la larguísima Etapa 6. El cinco veces vencedor del rally más duro del mundo asalta la general en un día complicado para Carlos Sainz y Nani Roma, que resistieron el vendaval para seguir a la estela del catarí, nueva referencia destacada de la edición tras la debacle de Lategan.
Lo es porque su triunfo parcial, el primero en este Dakar, ha sido prácticamente incontestable. El catarí marcó el ritmo desde el principio, pero aceleró en el último tramo para ampliar todavía más su ventaja. No hay duda de que llega a la segunda parte de la competición como principal favorito, aunque la batalla está más que servida con otras de las espadas todavía en liza.
Entre ellas se encuentran el dúo de españoles que volvieron a resistir un día más por el desierto saudí. El mejor volvió a ser Nani Roma, que terminó a 5:31 minutos de Al-Attiyah; Carlos Sainz, con problemas de navegación, acabó algo por detrás, a 6:33 del catarí en la etapa de este viernes. La noticia positiva es que recortan tiempo con Lategan y Ekström; la mala, que Al-Attiyah se escapa al frente de la general.
El cinco veces campeón del rally se pone primero con 6:10 minutos de diferencia respecto al piloto de Toyota Henk Lategan. Nani Roma completa el podio a 9:13, mientras que Carlos Sainz se descuelga a 11:49. Le sigue de cerca Ekström a 12:11, mientras que Loeb, segundo de etapa, se pone a 17:36.
La competición llega así a una merecida jornada de descanso crucial para analizar y valorar las diferentes estrategias de cara a la segunda mitad de Dakar. El golpe de Nasser Al-Attiyah antes de la reflexión es importante, pero no definitivo. De Riyahd, la capital, los pilotos conducirán hasta Wadi ad Dawasir en la que será una de las etapas más largas de toda la edición este domingo.
