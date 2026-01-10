Bolo: "Estoy convencido de que Pulido va a morir por esta camiseta al 200% hasta junio"

La situación de Jorge Pulido, con una oferta del Almería para marcharse en este enero, o si no hacerlo en junio, cuando acaba contrato, ha centrado la rueda de prensa de Jon Pérez, Bolo, antes del partido de la SD Huesca ante el Córdoba del lunes en El Alcoraz. "Es una situación un poco anómala, porque es nuestro capitán. Desde el primer momento que salió el interés del Almería lo tuve muy claro, quiero contar con Pulido hasta final de temporada. Va a ser así, el club lo respalda, él quiere ayudar al Huesca como ha hecho todos estos años. No vamos a dudar ahora mismo de lo que ha dado Pulido por este club. El 30 de junio lo veo muy lejos y lo que pueda pasar después no me interesa. Pulido va a estar con todos nosotros, va a pelear como ha peleado durante todos estos años. Estoy convencido al 200% de que Pulido va a morir por esta camiseta hasta el 30 de junio", aseguró el entrenador, dando por hecha esa continuidad del central. El capitán, tras no entrenarse estos días, sí lo ha hecho este sábado y ha completado un entrenamiento en el que Ntmack ha recibido el alta médica.

Admitió Bolo que hubo algunas declaraciones del defensa en la rueda de prensa del jueves que no le gustaron y se refería a "cuando dijo que los caminos del Huesca y de Pulido se separaban. Esa fue la frase que no me cuadró mucho porque yo ya había hablado con él y habíamos acordado que hasta el 30 de junio iba a ser jugador del Huesca. Quiero disfrutar de Pulido hasta entonces al 200% y no tengo ninguna duda. Yo pediría en este momento que estemos todos juntos, que arropemos a Pulido, que creamos todos en él y nos va a ayudar. Es un jugador muy importante para nosotros", explicó Bolo, convencido de que no se va a dar una venta del futbolista ahora: "Mi deseo es que no sea traspasado. El club me ha transmitido que no va a serlo, pero yo sé lo que pasa a día de hoy. Lo que pase dentro de 23 días..."

En todo caso, toda la marejada que está rodeando a la posible salida del capitán no ayuda nada a un Huesca que está metido de lleno en el mercado. "El vestuario no está afectado, pero sí que está con esa incertidumbre de lo que pueda pasar. Es un mes de mercado, complicado, en el que todo el mundo está alborotado. Y si encima está implicado el capitán, pues crece esa incertidumbre. Pero yo no los veo preocupados ni nada", añadió el entrenador, que apenas habló del duelo del lunes ante el conjunto cordobés pese a ser un partyido vital.

"Es un encuentro muy difícil ante un rival que está haciendo las cosas muy bien. Es un equipo que presiona, que ataca, que tiene muchos registros y nos van a poner las cosas muy complicadas. Yo creo que no ns va a afectar lo que ha sucedido estos días El equipo está trabajando bien esta semana y yo creo que todo este alboroto no nos va a afectar para nada", cerró Bolo, contento con la llegada para el extremo de Efe Aghama, primer fichaje oscense en este mercado cedido por el Cádiz, ya que "nos puede dar uno contra uno, nos puede dar profundidad y eso es lo que le vamos a pedir"