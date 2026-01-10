Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tarazona y Teruel quieren acabar la primera vuelta con buen sabor de boca

Los zaragozanos reciben al Algeciras y los turolenses visitan al Nástic de Tarragona

El Teruel, que tiene un difícil desplazamiento a Tarragona, y el Tarazona, que recibe al Algeciras, deberán mejorar sus prestaciones en el último duelo de la primera de cara a la segunda vuelta para lograr sus objetivos al final de temporada, que pasan primero por mantener la permanencia y después, por lograr objetivos más ambiciosos.

El Teruel quiere reaccionar porque no consigue remontar a las posiciones privilegiadas que tuvo en los meses iniciales del campeonato, y no querrá regresar de vacío del estadio del Nástic de Tarragona este domingo a las 12 horas. Su rival también aspira a estar en el 'playoff' de ascenso.

El Tarazona recibirá en el municipal este domingo a las 12 horas al Algeciras en un partido importante para el conjunto turiasonense y que debería sacar adelante para no pasar apuros en la clasificación, ante un rival como el conjunto andaluz que está en la parte media de la clasificación.

En Segunda RFEF, el Ejea espera al Gernika en Luchán este sábado (17.00). Ya el domingo, el Deportivo Aragón recibe al Sestao (16.00), el Utebo hace lo propio con la UD Logronés (16.30). Mientras, el Ebro visitará al Amorebieta (12.00).

