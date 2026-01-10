El Wanapix recupera el liderato y el Entrerríos Automatización gana en el último segundo
El equipo de Jorge Palos vence al Barça Atlétic (0-2) y el de Alfonso Rodríguez remonta al Inagroup El Ejido (4-3)
El Wanapix recuperó el liderato de la Segunda División y el puesto de ascenso directo a Primera tras vencer al Barça Atlétic a domicilio (0-2) y aprovechar la derrota del Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda en la pista del Melistar (2-1). El equipo dirigido por Jorge Palos se impuso con dos tantos en la segunda mitad de Matheus Lustosa, que debutaba con el Wanapix, y de Samu Freire.
Por su parte, el Entrerríos Automatización ganó en el último segundo (4-3) con un gol de Shunta tras robar con el juego de cinco visitante y anotar desde su propio campo. Los de Alfonso Rodríguez remontaron un 1-3 adverso en los minutos finales y se impusieron a uno de los favoritos al ascenso. El triunfo les permite engancharse a la pelea por la promoción de ascenso.
