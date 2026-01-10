Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fichaje CD TeruelMulta parabrisasParque de Atracciones ZaragozaBorrasca Goretti en AragónCastillo PalomarReal Zaragoza
instagramlinkedin

El Wanapix recupera el liderato y el Entrerríos Automatización gana en el último segundo

El equipo de Jorge Palos vence al Barça Atlétic (0-2) y el de Alfonso Rodríguez remonta al Inagroup El Ejido (4-3)

Miguel Lahoz y Samu Freire se abrazan tras el 0-2 del Wanapix.

Miguel Lahoz y Samu Freire se abrazan tras el 0-2 del Wanapix. / Alejandro Meavilla

A. B. L.

Zaragoza

El Wanapix recuperó el liderato de la Segunda División y el puesto de ascenso directo a Primera tras vencer al Barça Atlétic a domicilio (0-2) y aprovechar la derrota del Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda en la pista del Melistar (2-1). El equipo dirigido por Jorge Palos se impuso con dos tantos en la segunda mitad de Matheus Lustosa, que debutaba con el Wanapix, y de Samu Freire.

Por su parte, el Entrerríos Automatización ganó en el último segundo (4-3) con un gol de Shunta tras robar con el juego de cinco visitante y anotar desde su propio campo. Los de Alfonso Rodríguez remontaron un 1-3 adverso en los minutos finales y se impusieron a uno de los favoritos al ascenso. El triunfo les permite engancharse a la pelea por la promoción de ascenso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil ya vigila los parabrisas de los vehículos aragoneses en plena ola de frío: multas de hasta 200 euros
  2. El CD Teruel ficha a un exjugador de Primera División para reforzar la delantera
  3. Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la pausa para el café es trabajo efectivo y no puede durar menos de 15 minutos
  4. Ramón Lozano ultima su marcha del Real Zaragoza y el club prepara una revolución en la Ciudad Deportiva
  5. El mercado del Real Zaragoza. El Racing ficha a otro delantero, pero mantiene la opción de Karrikaburu
  6. El exjugador del Real Zaragoza que conquista Estados Unidos tras marcar 10 goles y dar 15 asistencias
  7. La Papa Arrugá, el bar de Zaragoza con sabor canario: 'Puedes ponerte hasta las cejas por 20 euros
  8. La propiedad del Real Zaragoza hará un esfuerzo para elevar el límite salarial este enero si es necesario

Trump ofrece la "ayuda" de EEUU para la "libertad" de Irán en medio de las protestas

Trump ofrece la "ayuda" de EEUU para la "libertad" de Irán en medio de las protestas

La Joven Orquesta Nacional de España triunfa en el Auditorio de Zaragoza

La Joven Orquesta Nacional de España triunfa en el Auditorio de Zaragoza

El Wanapix recupera el liderato y el Entrerríos Automatización gana en el último segundo

El Wanapix recupera el liderato y el Entrerríos Automatización gana en el último segundo

Rescatado un senderista de Catarroja (Valencia) con síntomas de agotamiento e hipotermia en el Pirineo oscense

Rescatado un senderista de Catarroja (Valencia) con síntomas de agotamiento e hipotermia en el Pirineo oscense

El ocaso de las tiendas de informática en Zaragoza: "Cuando monté el negocio la arroba era una novedad"

El ocaso de las tiendas de informática en Zaragoza: "Cuando monté el negocio la arroba era una novedad"

Robinson lidera la rasmia aragonesa. Las notas del Casademont Zaragoza

Robinson lidera la rasmia aragonesa. Las notas del Casademont Zaragoza

La previa del Casademont Zaragoza-CAB Estepona: A defender el liderato en solitario

La previa del Casademont Zaragoza-CAB Estepona: A defender el liderato en solitario
Tracking Pixel Contents