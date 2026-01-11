Alcalde y Huguet ganan el Memorial del Recuerdo en Cerler

La celebración de la XXV edición de la carrera de esquí de montaña Cronoescalada Memorial del Recuerdo ha puesto el broche de oro a un intenso fin de semana de esquí de montaña en Cerler, que ha reunido a deportistas de diferentes comunidades y federaciones, consolidando la cita como una de las más destacadas del calendario nacional y autonómico. La prueba, organizada por el Club Montañeros de Aragón de Barbastro, se ha celebrado en una jornada marcada por el sol, las buenas temperaturas y un ambiente inmejorable para la competición.

Alrededor de 180 corredores han tomado la salida en una prueba que ha destacado por el alto nivel deportivo y, especialmente, por la gran participación de las categorías inferiores, reflejo del excelente momento que vive el esquí de montaña de base.

El recorrido se ha adaptado a las distintas categorías, con llegada en Cota 2000 para las categorías inferiores, mientras que las categorías absolutas y máster han afrontado el exigente ascenso hasta Cogulla, en un trazado espectacular y muy valorado por los participantes.

La prueba de este domingo tenía carácter puntuable para la Copa de España, era una prueba del Campeonato de Aragón, además de contar con premios específicos para los mejores corredores del Club Montañeros de Aragón de Barbastro, lo que ha incrementado la competitividad y el interés deportivo del Memorial.

Tanto deportistas como entidades colaboradoras han coincidido en destacar la excelente organización del evento, así como el recorrido. Por su parte la organización ha querido subrayar la colaboración imprescindible de Aramón Cerler, la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), cuyo apoyo ha sido clave para el éxito del fin de semana, así como el patrocinio de Tu Provincia Huesca La Magia.

CLASIFICACIÓN:

PRUEBA NACIONAL COPA DE ESPAÑA SKIMO VERTICAL

Senior Femenino 1 Anna Huguet Onandía 2 Clàudia Tremps Pérez 3 Ares Torra Gendu

Senior Masculino 1 Antonio Alcalde Sánchez 2 Jordi Alis Sánchez 3 Daniel Izquierdo Alonso

U20 Femenino 1 Gabriela Lasalle Gratacós 2 Erola Rocías Sacrest 3 Emma Bogónez Martín

U20 Masculino 1 Gonzalo Casares Hervías 2 Martí Costa Ylla 3 Julià Pujol Parramon

U18 Femenino 1 Núria Balaguer Noguera 2 Maria Ramírez Tío 3 Mariona Rovira Roca

U18 Masculino 1 Pau Baqué Gómez 2 Francisco Valenzuela Puche 3 Joan Lluch Cano

U16 Femenino 1 Jimena Hidalgo Utrilla 2 Ariadna Cascón López 3 Ane Rubio Larrañaga

U16 Masculino 1 Martín Agudo Márquez 2 Iago Iglesias Delgado 3 Daniel Domínguez Craig

U14 Femenino 1 Claudia Vázquez Fernández Campoamor 2 Edna Mas Labarta

U14 Masculino 1 Jan Caselles Martínez 2 Theo Torre Esperandieu 3 Gonzalo Solar Coalla

U12 Masculino 1 Jan Miquel Arilla Guasch 2 Tomás Egea Jarque

CAMPEONATO DE ARAGÓN

Senior Femenino 1 Lucía Sevillano Escobar 2 Laura Labarta Pueyo 3 Mónica Sáez Toledano

Senior Masculino 1 Antonio Alcalde Sánchez 2 Daniel Izquierdo Alonso 3 Miguel Caballero Ortega

U20 Femenino 1 Mara Yolanda Sahagún García

U20 Masculino 1 Javier Aznar Vázquez

U18 Femenino 1 Beatriz de Asprer Tena 2 Inés Egea Jarque 3 Ixeya Fuentes Gines

U18 Masculino 1 Eduardo Solá Solá 2 Lucas Merodio Pradillo 3 David Vicente Ancarani

U16 Femenino 1 Ara Mondéjar Contín 2 Pilar del Valle Ania 3 Aldonza del Valle Ania

U16 Masculino 1 Iago Iglesias Delgado 2 Daniel Domínguez Craig 3 Juan de Asprer Tena

U12 Masculino 1 Tomás Egea Jarque