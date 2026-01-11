Dos aragoneses ganan en Cerler

La estación de esquí de Cerler fue esceneario este sábado del II Open Sprint Tu Provincia Huesca – La Magia, una prueba que ha vuelto a demostrar el excelente momento del esquí de montaña de base y la capacidad organizativa del Club Montañeros de Aragón de Barbastro.

La competición pudo celebrarse con normalidad a pesar de que a primera hora de la mañana una intensa nevada y unas previsiones meteorológicas poco favorables hicieron temer por el desarrollo de la prueba. Finalmente, el tiempo respetó a los participantes y, conforme fue avanzado la jornada, incluso llegó a lucir el sol, permitiendo disfrutar de un gran ambiente deportivo.

Los y las participantes destacaron de forma muy positiva el diseño del circuito y la organización de la prueba, dirigida por Jairo Lanau, subrayando especialmente el trazado del recorrido. La entrega de premios contó con la presencia de destacadas autoridades y representantes del mundo de la montaña y el deporte: Manuel Mora, alcalde de Benasque; Bernat Clarella, presidente de la FEDME; b, Diputado de la DPH; Gabi Mur, director de Aramón Cerler; Carmen Maldonado, gerente de la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM), e Ixeia Lacau, presidenta del Club Montañeros de Aragón de Barbastro. Ganadores por categorías

En la categoría Senior femenina, la victoria fue para la catalana Anna Huguet Onandía, que se impuso en la final con un tiempo de 3:44.62, demostrando un gran estado de forma en un recorrido exigente y técnico.

En la subcategoría U23, la andorrana Lea Ancion Havet fue la mejor clasificada, firmando el mejor tiempo entre las jóvenes promesas con 3:38.74.

Por su parte, en la categoría Máster 50, la victoria fue para la aragonesa Mónica Sáez Toledano, que completó la prueba en 5:10.04

En la categoría Senior masculina, el triunfo absoluto fue para el catalán Gael Álvarez del Val, que además se proclamó vencedor de la subcategoría U23, con un excelente registro de 3:10.39.

En las categorías máster, el triunfo en M45 fue para David Rueda Reguera (Castilla y León), con un tiempo de 4:39.29, mientras que en M55 el ganador fue el aragonés Luis Royo Naya, que paró el crono en 4:50.91.

Ganadores por categorías:

Senior Femenina

1ª Anna Huguet Onandía (Catalana)

2ª Ares Torra Gendu (Catalana, U23)

3ª Lea Ancion Havet (Andorrana, U23)

Senior Masculina

1º Gael Álvarez del Val (Catalana, U23)

2º Enric Baños Tor (Catalana, U23)

3º Aitor Ugarte Eriz (Vasca)

U14 Masculino

1.º Jan Caselles Martínez (Catalana)

2.º Gonzalo Solar Coalla (Asturiana)

3.º Kai López Tomillo (Navarra)

U14 Femenino

1.ª Violeta Puig Riera (Catalana)

2.ª Maria Baqué Gómez (Catalana)

3.ª Claudia Vázquez Fernández Campoamor (Asturiana)

U16 Masculino

1.º Martín Agudo Márquez (Madrileña)

2.º Joan Balaguer Noguera (Catalana)

3.º Daniel Bajo González (Madrileña)

U16 Femenino

1.ª Jimena Hidalgo Utrilla (Madrileña)

2.ª Ariadna Cascón López (Madrileña)

3.ª Ane Rubio Larrañaga (Navarra)

U18 Masculino

1.º Gil Rocías Sacrest (Catalana)

2.º Pau Baqué Gómez (Catalana)

3.º Mario Gil Pérez González (Madrileña)

U18 Femenino

1.ª Maria Ramírez Tio (Catalana)

2.ª Núria Balaguer Noguera (Catalana)

3.ª Mariona Rovira Roca (Catalana)

U20 Masculino

1.º Julià Pujol Parramon (Catalana)

2.º Aaron Álvarez del Val (Catalana)

3.º Martí Costa Ylla (Catalana)

U20 Femenino

1.ª Erola Rocías Sacrest (Catalana)

2.ª Aina Garreta Farrús (Catalana)

3.ª Emma Bogonez Martín (Madrileña)