El Cuarte gana al Monzón y el Calamocha lo iguala para seguir líder
La lucha en la zona baja sigue siendo cosa del Belchite, con 12 puntos, y del Casetas y el Zuera, ambos con 10
El CD Cuarte ha ganado hoy en casa ante el tercer clasificado, el Atlético Monzón (2-0), y se ha colocado líder durante unas pocas horas, antes de que el Calamocha venciera también en casa al Cariñena (2-1) y recuperara el liderato.
En la decimoséptima jornada en Tercera Federación, además del Cuarte y el Calamocha, también ganaron el Tamarite, en Illueca, el Andorra en Binéfar, el Épila en Zuera y el Almudévar en casa del Huesca B. Terminaron en empate el Casetas-Belchite y el Caspe-Utrillas, ayer domingo, y el sábado acabó con reparto de puntos el duelo entre La Almunia y el Robres.
La lucha en la zona baja sigue siendo cosa de los mismos tres equipos. El Belchite, con 12 puntos, y el Casetas y el Zuera, ambos con 10, ocupan los tres puestos descenso, mientras que el Utrillas marca la permanencia con 14 puntos.
