Nueva derrota de un Deportivo Aragón que ya ve la salvación a 11 puntos (0-1)

El Deportivo Aragón ha vuelto a conocer la derrota hoy en la Ciudad Deportiva ante un rival de entidad, el Sestao River. Los de Emilio Larraz han encajado el único gol del encuentro en el minuto 29 de partido y ya no han podido reaccionar. Se trata de la sexta derrota consecutiva para el filial del Real Zaragoza, que ya lleva doce partidos sin ganar.

De los últimos 36 puntos diputados, el conjunto blanquillo solo ha conseguido sumar dos, y se mantiene en última posición en el Grupo 2 de Segunda Federación, a dos puntos del antepenúltimo, el Alfaro, y a 10 de la plaza de playout. Ahora, el club aragonés se prepara ya para la salida del próximo fin de semana al campo del Gernika.

El resto de equipos aragoneses en el grupo segundo de la categoría sí han logrado sumar de tres. Ayer lo hizo el Ejea y hoy ha sido el turno del CD Ebro y el Utebo. El conjunto arlequinado ha vencido al Amorebieta a domicilio (1-2) con los goles de Soeiro y Romeo coge distancia de los puestos de descenso, de los que está ahora a 4 puntos. El próximo domingo, el Ebro recibe al Naxara.

Por su parte, el Utebo FC ha goleado a la UD Logroñés en Santa Ana y vuelve a entrar en la zona noble de la tabla, aunque a nueve puntos del liderato que tantas jornadas mantuvo. Ahora, el Utebo encara dos salidas consecutivas, la primera de ellas en campo de la SD Beasain.

Por último, en el Grupo 3 de Segunda RFEF, la UD Barbastro ha perdido fuera de casa contra el Atlético Baleares por un solitario gol que mete a los altoaragoneses de lleno en la zona baja. Los de Dani Martínez han perdido tres de los últimos cuatro encuentros y han empatado el otro, aunque aún están a dos puntos de la permanencia. El próximo duelo del Barbastro será en casa contra el Alcoyano.