El presidente del Zuera, sobre los impagos: "El martes como muy tarde estará todo solucionado"

El Zuera va a pagar a los dos jugadores que denunciaron ante la AFE «el lunes o el martes como muy tarde porque además tenemos el dinero para hacerlo». Gerardo Labasa, presidente del club zaragozano, cuyo primer equipo compite en Tercera RFEF, explica que la entidad tiene el dinero disponible y no esconde su sorpresa por la situación que ha tenido que vivir por las denuncias recibidas ante el sindicato de futbolistas y que, en caso de impago a final de temporada, implicaba severos castigos como el descenso administrativo.

Desde el club apuntan a una serie de circunstancias e infortunios que han derivado en esta situación «que nos hace un daño exagerado». «La denuncia ante la AFE la ponen antes de que hayamos llegado a un acuerdo con los dos futbolistas y a nosotros nos llega el aviso de la denuncia, pero ese correo se pierde. No sabíamos ni que existía y cuando nos llegó la notificación ya era tarde». Es decir, era una situación evitable ya que el Zuera había iniciado todos los trámites para saldar la deuda y, por lo tanto, lo lógico habría sido que se hubiesen retirado esas denuncias ante la AFE. Y que, en caso de haber conocido ese ultimátum del sindicato, haber solventado antes este problema para no llegar hasta este punto.

Uno de los motivos que conducen hasta tesitura es un cambio en la presidencia. El anterior deja el puesto y Labasa, entonces vicepresidente, se ve obligado a hacerse cargo de la entidad junto a un comité económico. Y el viernes llega la sorpresa de la denuncia, sobre todo porque ya se había acordado con los dos futbolistas la fórmula de pago. «Ese correo electrónico alguien lo abre y nosotros ni nos enteramos, pero ya habíamos hablado de las condiciones de pago con los dos chicos y con los abogados», comenta el presidente. Es una situación especialmente dolorosa porque, incide, «estábamos totalmente de acuerdo con ellos y no han avisado ni quitado la denuncia ante la AFE».

Además, el club está realizando un gran esfuerzo por mitigar los errores de la pasada campaña, ya que «el año pasado se hizo una mala gestión y se gastó más de lo que se podía, pero este año es distinto». De ahí el comité económico, en el que además participa el Ayuntamiento de Zuera a través de su concejal de deportes, para poner orden tras los excesos de la pasada campaña. «Hemos pagado a todos los jugadores del año pasado que les quedaba algo y han cobrado todo y este año vamos al día con todos. Solo hubo un jugador que no quiso acogerse a los pagarés y se dejó pendiente hasta que llegamos a un acuerdo con su abogado», recalca Labasa.

"El correo electrónico de la denuncia de la AFE alguien lo abre y nosotros ni nos enteramos" Gerardo Labasa — Presidente del Zuera

El presidente, de hecho, una vez se hizo pública la denuncia de la AFE, la imposibilidad de firmar e inscribir futbolistas hasta haber subsanado la deuda y la amenaza de descenso administrativo al final de la presente temporada, se reunió con los jugadores de Tercera RFEF en el vestuario y les transmitió tranquilidad: «Les dije que van a cobrar todos porque nos han entrado las subvenciones y los patrocinios», afirma. De hecho, así está siendo durante toda la temporada.

Sin embargo, aunque la situación se va a solucionar en cuestión de horas, porque además ya han iniciado los trámites necesarios con la Real Federación Aragonesa de Fútbol y también con la Española, hay daños colaterales. El primero de imagen, que queda damnificada y más cuando el primer equipo se encuentra en una difícil situación en Tercera RFEF, penúltimo y luchando por no descender deportivamente.

Y segundo, los problemas que han tenido otros equipos del club, como el juvenil, que este fin de semana afrontaba su encuentro con doce jugadores tan solo ya que «hay tres jóvenes que no han podido ser inscritos», finaliza.