Remontada del CBZ ante el Llíria (80-75)

El CBZ volvió a reencontrarse con la victoria en Segunda FEB en la primera jornada de la segunda vuelta. El conjunto de Víctor Rubio tuvo que remontar ante el Llíria en el último cuarto para llevarse el triunfo por 80-75, después de que el cuadro levantino hubiera llegado mandando al descanso. Pero un parcial de 21-12 en el último cuarto dejó la victoria en casa, la sexta del curso ante un rival directo, que le antecede en la clasificación.

Kolo, con 18 puntos y 9 rebotes, fue el más destacado del CBZ, mientras que Pablo Aso sumó 10 capturas y Dani Arjol 13 puntos por los 12 de Quino Colom.

Mientras, el Lobe Huesca La Magia sufrió una dura derrota en casa frente al Spanish Basketball Academy por 63-80 y se queda con nueve victorias, una más que su rival, manteniendo la quinta posición.