Primera RFEF
El Tarazona deja escapar dos puntos en casa ante el Algeciras (2-2)
El Teruel ha ganado en campo del Nástic de Tarragona (0-1) con un jugador menos y vuelve a rozar los puestos de playoff
La SD Tarazona ha empatado esta mañana en casa ante un rival mejor clasificado, aunque el punto sabe a poco para un equipo que tenía el choque atado y lo ha visto escapar en cuestión de un cuarto de hora. Los de Juanma Barrero se pusieron por delante en el minuto 2 y anotaron el segundo en el 31 de partido.
Sin embargo, tres minutos después, el Algeciras se ha vuelto a meter en el partido y, antes del descanso, ha anotado el gol del empate que cerraba el marcador. Con el reparto de puntos, el Tarazona es decimotercero con 24, uno por encima del descenso.
Por su parte, el CD Teruel ha ganado este domingo en el campo del Nástic de Tarragona gracias a un solitario gol que ha llegado tras un largo descuento en la primera mitad del partido. Además, el conjunto aragonés ha tenido que jugar con un futbolista menos desde el minuto 33, en el que su defensa central, Nico Van Rijn, ha visto al tarjeta roja.
Los de Vicente Parras suman con ello tres valiosos puntos que los dejan en la sexta plaza de la clasificación en el Grupo 2 de Primera Federación. Los turolenses se vuelven a acercar al playoff de ascenso, aunque se quedan a un punto.
- El CD Teruel ficha a un exjugador de Primera División para reforzar la delantera
- El Real Zaragoza se levanta con una exhibición ante el líder en Santander (2-3)
- La Guardia Civil ya vigila los parabrisas de los vehículos aragoneses en plena ola de frío: multas de hasta 200 euros
- Más valientes que el acero: la crónica del Racing-Real Zaragoza (2-3)
- Ramón Lozano ultima su marcha del Real Zaragoza y el club prepara una revolución en la Ciudad Deportiva
- La Papa Arrugá, el bar de Zaragoza con sabor canario: 'Puedes ponerte hasta las cejas por 20 euros
- El pueblo más 'bello' de España está en Aragón: es uno de los más fríos con mínimas de diez bajo cero
- Rubén Sellés: «Durante 85 minutos ha sido el día más sólido»