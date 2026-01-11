El Tarazona deja escapar dos puntos en casa ante el Algeciras (2-2)

La SD Tarazona ha empatado esta mañana en casa ante un rival mejor clasificado, aunque el punto sabe a poco para un equipo que tenía el choque atado y lo ha visto escapar en cuestión de un cuarto de hora. Los de Juanma Barrero se pusieron por delante en el minuto 2 y anotaron el segundo en el 31 de partido.

Un jugador del Tarazona conduce el balón en el partido ante el Algeciras. / SD Tarazona

Sin embargo, tres minutos después, el Algeciras se ha vuelto a meter en el partido y, antes del descanso, ha anotado el gol del empate que cerraba el marcador. Con el reparto de puntos, el Tarazona es decimotercero con 24, uno por encima del descenso.

Por su parte, el CD Teruel ha ganado este domingo en el campo del Nástic de Tarragona gracias a un solitario gol que ha llegado tras un largo descuento en la primera mitad del partido. Además, el conjunto aragonés ha tenido que jugar con un futbolista menos desde el minuto 33, en el que su defensa central, Nico Van Rijn, ha visto al tarjeta roja.

Los jugadores del Teruel celebran la vitoria ante el Nástic de Tarragona en el vestuario. / CD Teruel

Los de Vicente Parras suman con ello tres valiosos puntos que los dejan en la sexta plaza de la clasificación en el Grupo 2 de Primera Federación. Los turolenses se vuelven a acercar al playoff de ascenso, aunque se quedan a un punto.