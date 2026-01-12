Alain Santamaría y Patricia Villanueva vencen en el Trail Zoquetes

Alain Santamaría Blanco, del club Open Team, y Patricia Villanueva Baselga, del Matarraña Team y componente de la Selección Aragonesa, son los primeros líderes de la Copa de Aragón de Carreras por Montaña en Línea con su victoria en el XXVI Trail Zoquetes, disputado este fin de semana en Alcorisa (Teruel). Más de 450 deportistas, entre las distancias y categorías de edad, han participado en esta prueba, con la que este año ha comenzado la temporada competitiva en Aragón.

El Trail Zoquetes, organizado por el club Alcorisa Fondistas, es una de las carreras por montaña más veteranas de la provincia y una popular cita entre los aficionados por sus propuestas de distintos y atractivos recorridos, actividades complementarias y cuidada organización.

En la categoría sénior, la prueba valedera para la Copa de Aragón, fue el Trail Barranco del Agua, con 21,7 km de recorrido y 739 m de desnivel, por los senderos y pistas de la sierra de los Caballos, por los términos de Alcorisa y Berge. Juveniles y junior, de 17 a 20 años, compitieron en la opción del Trail Zetas (14 km y 600 m de desnivel); los cadetes, de 15 a 16 años, en el Trailico Las Umbrías (11 km y 244 m); y los infantiles corrieron 6 km.

La carrera fue homologada por la FAM para competiciones oficiales en 2024 y esta ha sido su primer año en el que ha sido valedera para un título. Además, ha supuesto el inicio de una nueva temporada para el Grupo de Tecnificación de Aragón de Carreras por Montaña (GTACAM), que arranca una nueva etapa, bajo la dirección de Carlos Jávega, con una gran respuesta en todas las categorías y mucha motivación.

LOS PODIOS EN TRAIL ZOQUETES

Tras Alaín Santamaría, la plata masculina ha sido para Germán Castel Mallén, del club A.D. Maestrazgo y el bronce para Álvaro Osanz Laborda, del GMS; los dos son también miembros de la Selección Aragonesa con la que compiten en las pruebas nacionales. Entre las mujeres, el oro de Patricia Villanueva se ha completado en el podio con Ana Heras Pérez, de Trail Running Zaragoza, y Montse Martínez Guerrero, de Gozalbo.

El podio femenino. / Alcorisa Fondistas

Compitiendo con los inscritos en el Trail Zeta, los ganadores junior masculinos fueron César González Atauri, de Trail Running Zaragoza (cuarto puesto absoluto); Didac Ibáñez Riera, de Matarraña Team, y Germán López, del C.M. Mondarruego Ordesa; en la categoría femenina venció Elia Beltrán García, de A.D. Linza. De la misma los ganadores juveniles fueron Mateo Santolaria Mustafá, del club Peña Guara; y Héctor Andrés Tena, de A. D. Maestrazgo, entre los varones; y Telma López, del Club Atlético Sobrarbe, entre las mujeres.

En el Trailico Las Umbrías, los ganadores en la categoría cadete fueron Adrián Ruiz Aranda, del Club Atlético Jaca; Pol Ortí Miralles, de Espemo Morella, y Pablo Andrés Falo, de Tripiacaio Villafranca, entre los chicos; por su parte, Julia Elías Artigas, de Matarraña Team; Noa Monserrat Vidella, del mismo club; y Martina Fabregat Miralles, de la A.D. Maestrazgo fueron las tres primeras. Finalmente, en las carreras infantiles se impusieron Daniel Tebar, Guillem Lasierra Barrabés e Ian Ariño Rins, entre los chicos; y Paula Villarroya Bataller, Ariadna Cortada Plesa y Leire Ferrer Fabre, entre las chicas.

LA TEMPORADA 2026 DE CARRERAS POR MONTAÑA

Con el Trail Zoquetes se ha iniciado la temporada de competiciones autonómicas 2026 en carreras por montaña, que incluye la Copa de Aragón, por la suma de resultados en seis pruebas; así como los Campeonatos de Aragón, que se deciden en una única cita.

Las carreras valederas para el título de Copa son el Daroca Trail (22 de febrero), el Trail Villaroya de los Pinares (22 de marzo), el Trail Tozal de Guara (6 de junio), la Carrera por Montaña Boca del Infierno (12 de julio) y el San Martín Moncayo Trail (19 de septiembre).

Varias de estas pruebas serán también valederas como Campeonatos de Aragón: el Trail Villarroya de los Pinares decidirá el campeonato individual en las categorías infantil y cadete; el Tozal de Guara, lo hará en el resto de grupos de edad; y el San Martín del Moncayo, decidirá la modalidad de clubes. Además, el 18 de julio se disputará el Campeonato de Aragón de Ultra-Trail en la Vuelta al Aneto; y el 27 de septiembre, el Campeonato de Aragón de Ascenso, en el KV de Bielsa.

Finalmente, el Ranking FAM volverá a premiar a los aficionados que sumen más alta participación en las 18 competiciones homologadas que se celebran en Huesca, Zaragoza y Teruel a lo largo del año; desde la inicial Trail Zoquetes, hasta el Ariño Trail, el 29 de noviembre.