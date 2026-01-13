El CBZ prescinde de Víctor Rubio

El CBZ ha anunciado en la noche de este martes que prescinde de los servicios de su entrenador, Víctor Rubio, dando por finalizada la vinculación entre ambas partes. Rubio se hizo cargo del equipo aragonés en esta nueva etapa en Segunda FEB el pasado verano y ha dirigido al histórico club en 14 jornadas en las que ha sumado 6 victorias y 8 derrotas, dejando al equipo en décima posición de la Liga Este.

"El Club Baloncesto Zaragoza ha decidido prescindir de los servicios de Víctor Rubio como entrenador del primer equipo y dar por finalizada su vinculación con el Club. Desde el CBZ queremos agradecer a Víctor su dedicación, compromiso y profesionalidad, deseándole la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales y personales, agradeciéndole el trabajo desarrollado durante su etapa con nosotros", ha indicado la entidad en sus redes sociales.

El CBZ consiguió el ascenso a Segunda FEB la temporada pasada de la mano de Sergio Lamúa, pero el técnico zaragozano optó por marcharse al Maderas Sorli Benicarló, de la misma categoría, y el club que preside José Luis Rubio apostó por el gandiense Víctor Rubio, que había dirigido al Llíria en la campaña anterior.

El CBZ pagó el cambio de categoría y encadenó cuatro derrotas consecutivas que le situaron con un balance de 1-5 en las seis primeras jornadas, pero el equipo reaccionó y sumó tres triunfos seguidos para respirar en la clasificación. El equipo terminó la primera vuelta con dos derrotas seguidas pero el pasado fin de semana volvió a la senda de la victoria con una remontada ante el Llíria (80-75).

El club aragonés no ha indicado todavía quién se hará cargo del equipo en las próximas fechas. El CBZ visita este sábado al Ciudad Molina, de Molina de Segura, en la Región de Murcia, en la jornada 15 de la competición.