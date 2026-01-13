Tebas carga duramente contra Florentino: "Quieren destruir el futbol, no se acordaron del 'caso Negreira' hasta que el Barça se fue de la Superliga"

El cese de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid es el tema que monopoliza cualquier acto futbolístico, que ha quedado solapado por el giro de guión adoptado por el club blanco. No iba a ser el tema central del Desayuno Deportivo Europa Press en el que participaba Javier Tebas, presidente de LaLiga, que se había anunciado con puntos de interés como el reparto televisivo, la lucha contra la piratería o el partido de Miami. Todo quedó en un segundo plano ante una decisión tomada por Florentino Pérez, con el que el presidente la patronal vive un continuo cruce de declaraciones.

"El Madrid miró hacia otro lado con la compra de partidos"

Y el nombre del presidente blanco fue el más repetido en el discurso inicial de Tebas, en el que cargó duramente contra uno de sus grandes adversarios. "LaLiga no intentó expropiar al Real Madrid ni ganar en los tribunales para los clubes. Eso está en las actas. Se entrevistó a muchos presidentes y se explicó claramente. El modelo de propiedad nunca estuvo en peligro. A los clubes se les explicó esta circunstancia; lo demás fue anecdótico. El problema siempre fue uno: el Real Madrid. O somos conscientes de que esto no puede seguir así o acabarán destruyendo el fútbol con el modelo actual, como ocurre en el resto de Europa", defendió Tebas sobre la demanda interpuesta por el Madrid por la asamblea en la que se hizo el acuerdo con CVC.

"Hay que entender bien el plan CVC, que forma parte directa de la lista de estadios que se están reformando, lo que mejora la asistencia y la recaudación. Antes no teníamos esa financiación. La entrada de CVC ha aportado dinero y claridad ante otros inversores. Cuando un fondo apuesta así, no hablamos de un problema de financiación. De eso solo hablan quienes quieren destruir", reivindicó, de nuevo apuntando al Madrid como principal foco de oposición. Su nombre se propuso, por parte de un socio blanco, para ser considerado como 'non grato' en la última asamblea de socios.

"¿Para qué? Si está todo dicho", dijo con socarronería un Florentino Pérez que ha criticado la complicidad de LaLiga y de la RFEF con el caso Negreira. También tuvo defensa activa para ello. "Hubo una declaración del presidente del Real Madrid en l que dijo que lo más grave que le había pasado al fútbol espñol era ese caso. No es verdad. Lo más grave fue la compra de partidos entre 2008 y 2013 en este país. Se compraban partidos para mantenerse en la categoría. Eso fue lo más grave. ¿Cuál fue la postura de Florentino? Mirar hacia otro lado. En 2010 hubo una conversación intervenida del presidente del Hércules donde aparecía la compra de partidos. ¿Quién miró a otro lado? ¿Quién no apoyó la apertura de un expediente? El Real Madrid", recordó Tebas, sin dejar de apuntar la "gravedad" de lo sucedido, "pero ya no está Negreira".

"Sin cumplir la norma 1:1, el Barça gana títulos"

"El caso Negreira es muy grave y está judicializado. No por el Real Madrid, sino por nosotros y por la Fiscalía. Fuimos los primeros. No es de recibo que el penalti del domingo se diga que es culpa de Negreira. Han pasado seis años y se mantiene un relato por parte de portavoces que buscan una estrategia para hacer daño y destruir el modelo actual. En el proceso Negreira no se ha acreditado la compra de árbitros, pero sí algo muy grave: el pago al vicepresidente de los árbitros. El procedimiento debe seguir con todas las defensas que tenga que hacer el FC Barcelona", insistió.

También se refirió a la situación económica del club azulgrana y un posible retorno a la norma 1:1. "No estoy en el día a día del club, pero el Barça ha estado sometido al fair play financiero igual que todos nuestros clubes. Han tenido que adaptar su política de gasto a sus ingresos. La vuelta y la inauguración del campo le han venido bien al Barça como fuente de oxígeno. Prevemos que se ingresen cantidades importantes de dinero, aunque no esté todo el estadio ocupado. Ahí están los datos y los números. Sin cumplir la norma 1:1, gana ligas y copas", puso en valor sobre la entidad que preside Joan Laporta, quien en el tablero del fútbol ha vuelto a situarse del lado de las instituciones.

"No me importa que Florentino y Laporta tengan las relaciones rotas. Si es por la Superliga, me parece bien", se refiiró, para terminar ahondando en lo que él considera como el motivo de divorcio principal entre las partes. "Es casualidad que cuando el Barcelona abandona la Superliga vuelva el ataque furibundo y judicial del Madrid. El caso Negreira es de abril de 2021. Hasta finales de junio, quien era directivo de la Federación lo debió pasar mal con el caso encima. Las relaciones con el Barça eran correctas. Cuando se va el Barça y se filtran los protocolos de Albert Soler de hace un año. ¿Eso qué es? Eso se llama coacción. Mientras estás conmigo no saco esto; cuando no, lo saco. Es una estrategia habitual. Desde esos clubes se busca destruir LaLiga y a su presidente", concluyó.