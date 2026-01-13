La UD Barbastro ficha a un exjugador del Real Madrid para reforzar la defensa

La UD Barbastro hizo oficial este lunes la llegada de su primer fichaje en este mercado invernal, que viene como un jugador consagrado para reforzar la zaga. La nueva incorporación del conjunto altoaragonés llega en un momento clave para el equipo, que lucha desde principio de temporada para salvar la categoría en el Grupo 3 de Segunda Federación.

El club rojiblanco consiguió un meritorio ascenso hace tres temporadas, en la 22-23, y desde entonces ha tenido que remar año tras año para no dejarle su plaza a otro en la cuarta categoría del fútbol español. Sus dos primeros cursos en Segunda RFEF fueron en el Grupo 2, junto al resto de equipos aragoneses en la categoría, y gracias en parte a la llegada del actual técnico, Dani Martínez, y al apoyo de toda la afición, los oscenses pudieron lograr dos sufridas permanencias.

Ahora, en el denominado 'grupo catalán', frente a algunos de los filiales más potentes de la geografía española, como el Barcelona B o el Valencia Mestalla, y a otras entidades históricas, como el Alcoyano, el Reus o el Sant Andreu, el Barbastro vive una situación muy delicada y se ha visto obligado a acudir al mercado. Los altoaragoneses arrancaron la temporada con un gran ritmo de puntos, con 12 de 24 posibles. Sin embargo, desde el mes de noviembre su balance ha sido bastante peor, con solo 6 puntos de los últimos 30 disputados y cero victorias en casa en los diez últimos partidos.

Lus jugadores del Barbastro tocan el césped antes del partido ante el Atlético Baleares. / UD Barbastro

Además, en los primeros días en este mes de enero, el club rojiblanco ya había anunciado dos salidas y ninguna entrada, por lo que empezaba a tener un problema de falta de efectivos de cara a la segunda vuelta de Liga. Por ello, la directiva del Barbastro ha optado por un refuerzo para la posición de central, que bien podría ganarse rápido la titularidad si alcanza el nivel de estos últimos años.

Debutante con el Real Madrid de Mourinho

Derik Osede es un defensa central de 32 años con amplia experiencia tanto en el fútbol español como en el extranjero. Como canterano del Real Madrid, debutó con el primer equipo blanco de la mano de José Mourinho en la campaña de 12-13, durante un partido amistoso de pretemporada. En las últimas temporadas ha jugado en Irlanda y Finlandia. Anteriormente militó en Primera RFEF con el Pontevedra y en la extinta Segunda División B con el Deportivo de La Coruña, tal y como explica el propio club altoaragonés en el comunicado emitido a través de sus redes sociales.

Además, fue pieza importante en el Numancia que jugó en Segunda División en las campañas 18-19 y 19-20. Entre 2015 y 2018, Derik también tuvo un periplo destacado en Inglaterra, donde jugó en la Championship (Segunda División) defendiendo los colores del Bolton Wanderers. El jugador, que ha sido campeón de Europa Sub 19 con España y que actualmente se encontraba sin equipo, aportará experiencia, liderazgo y calidad a la zona defensiva del conjunto rojiblanco.