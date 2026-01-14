Radovanovic sufre una fractura de esternón y estará varias semanas de baja

Aleksandar Radovanovic sufre una fractura en el esternón que le apartará de los terrenos de juego durante varias semanas. Así lo han dictaminado las pruebas médicas a las que ha sido sometido el serbio, que arrastra problemas en la zona desde el partido ante el Cádiz. A pesar de que un primer TAC no detectó más que una contusión costal, otros dos golpes sufridos por el futbolista del Real Zaragoza en los encuentros ante Las Palmas y Racing han llevado al club a volver a examinar al jugador, que sufre ahora una fractura en el esternón, estable y sin desplazamiento, que le hace ser baja para el sábado ante la Real Sociedad B y para varias jornadas más.

De hecho, se estima que Radovanovic podría estar en torno a un mes de baja. El periodo de recuperación de este tipo de lesiones exige un periodo de inactividad inicial y de seis a ocho semanas de baja antes de un completo restablecimiento, lo que advierte todavía más la necesidad de refoirzar el centro de la defensa durante este mercado de enero.

"Tras un encontronazo del central con Adrián durante el partido disputado frente al Cádiz CF, el defensa fue sometido a pruebas radiológicas que descartaron lesión ósea alguna, padeciendo una contusión costal. Posteriormente, en los encuentros frente a la UD Las Palmas y el Real Racing Club, durante los cuales recibió varios golpes en la misma zona. volvió a presentar molestias con dolor agudo, por lo que se le han practicado nuevas pruebas radiológicas, que han confirmado una fractura de esternón no desplazada y estable", expone el parte médico publicado por el club.

A pesar del dolor, el zaguero siempre ha querido jugar. Y eso que ante Las Palmas se tuvo que retirar muy dolorido tras recibir un impacto en la zona. Pero Rado se repuso para incorporarse enseguida a los entrenamientos y apuntarse para tomar parte en el trascendental encuentro del sábado en Santander, donde comenzó en el banquillo para saltar al campo en el tramo final del choque debido a las molestias de Insua, que también jugó con un esguince de tobillo.

De este modo, los problemas crecen en el centro de la defensa del Zaragoza, la zona más dañada durante el curso. Las molestias, dolencias y lesiones han sido una constante y han afectado a los tres fichajes incorporados el pasado verano (Radovanovic, Insua y Tachi). Además, Kosa nunca ha contado, por lo que las reubicaciones y la irrupción de los jóvenes Saidu y Gomes han sido alternativas habituales en una parcela ávida de refuerzos después de que el director deportivo Txema Indias se quedara corto en verano.