El acierto del Valencia deja al Burgos sin opciones

El Valencia jugará los cuartos de final de la Copa del Rey después de superar al Burgos (0-2) con goles de Rubo Iranzo y Sadiq en un partido en el que aprovechó las ocasiones que tuvo para marcar y sufrió ante un Burgos valiente que no bajó los brazos y compitió cara a cara a un Primera División aunque le faltó el acierto.

Apretó el Burgos desde los primeros minutos del partido a pesar de que el terreno de juego no presentó su mejor estado por la lluvia, pero los de Luis Miguel Ramis pusieron la intensidad y prueba de ello, la doble ocasión de Mollejo en el minuto 7.

Se adelantó el Valencia en la primera que tuvo, fue Almeida el que puso un córner que el canterano Rubo metió a la portería de Jesús Ruiz.

Lejos de hundirse, el Burgos se calmó y tuvo opciones, la más clara en el 27, una llegada de Brais por la banda izquierda para centrar, pero el disparo de Mejía se fue por encima del larguero.

Los últimos quince minutos fueron de alternancias. El Burgos trató de meter miedo al Valencia sin acierto y los valencianos se complicaron la vida con pocas ideas y dejando al Burgos tocar.

Salió el Valencia más enchufado en la segunda parte y encontró el premio rápido con Ramazani dejándosela al primer toque a Sadiq, que se fue de Córdoba y batió a Jesús Ruiz.

Este tanto sí hundió al Burgos, que no consiguió combinar con la misma facilidad de la primera parte, sin embargo, con los cambios, Ramis dio aire fresco a su equipo y prueba de ello fue el disparo de Íñigo Córdoba que se fue por muy poco fuera.

El larguero evitó el tanto de Kevin Appin y poco después el cabezazo del francés se lo encontró Dimitrievski, dos ocasiones que dieron valentía al Burgos pero a la vez dejaron un panorama de errores por parte de ambos equipos fruto del cansancio.

El Valencia achicó balones en los últimos minutos y cerró la eliminatoria con victoria apeando a un combativo Burgos.