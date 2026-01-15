Aday Mara se corona con su mejor dato de puntos de la temporada para dar la victoria a los Michigan Wolverines

El aragonés Aday Mara sigue viviendo el auténtico sueño americano en la Liga de baloncesto universitario. Cada semana, el pívot aragonés ocupa titulares con una notable actuación para los Michigan Wolverines, y este miércoles no ha sido una excepción. En Washington, el pívot nacido en Zaragoza ha devuelto a los suyos a la senda de la victoria con una noche mágica, en la que anotó 20 puntos, además de contribuir con 2 rebotes y 2 asistencias.

Aday Mara celebra tras anotar un mate en el partido contra los Washington Huskies. / MICHIGAN MEN'S BASKETBALL

Mara fue el máximo anotador de la noche, seguido únicamente por otros dos pilares del equipo. Por un lado, Morez Johnson, con 16 puntos, que además hizo dobles dígitos también en rebotes, con otros 16. Y por otro, Yaxel Lendeborg, quien contribuyó con 14 puntos, 1 rebote y 1 asistencia. Sin embargo, ninguno pudo igualar el nivel anotador de Aday Mara, que se corona una vez más como estrella del baloncesto.

Los Wolverines venían firmando una temporada inmejorable, con pleno de victorias, pero los Wisconsin Badgers frenaron en seco esa racha el pasado sábado al vencer con un resultado muy ajustado (88-91) al conjunto de Aday Mara. No obstante, el ex del Casademont Zaragoza se ha vuelto a poner el mondo de trabajo esta noche y le ha devuelto a Michigan las buenas sensaciones que lo mantenían como uno de los favoritos de su grupo.

En el 'Big Ten' de la NCAA, los Wolverines son ahora terceros, con un balance de 15-1 y con una jornada menos que sus competidores en la zona alta. Este sábado, a las 22.00 hora española, Michigan vuelve a jugar fuera de casa contra los Oregon Ducks, que ocupan la penúltima plaza.