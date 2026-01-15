La aragonesa Lidia Ruba abandona el Dakar por un conflicto con la organización

La aragonesa Lidia Ruba y su marido, Juan Morera, ambos participantes del Rally Dakar 2026, han decidido abandonar la competición tras un desacuerdo con la organización. Durante la última etapa, tras solucionar una avería en su coche, Lidia Ruba siguió el consejo de uno de los organizadores sobre el tiempo de espera para reanudar la marcha, después de que este le asegurara que no tendría más penalizaciones de las que ya pesaban sobre su crono.

Aun así, finalizada la etapa y conservando aún la segunda posición en la clasificación general, Ruba tuvo conocimiento de que recibiría 5000 puntos de penalización extra por rebasar el tiempo máximo. Además, al intentar aclarar la situación con la organización y con el mismo responsable de quien recibió el consejo, este negó los hechos, por lo que la aragonesa ha decidido no continuar en esta edición del Dakar y volver a casa.

En cuanto al resto de españoles en Arabia Saudí, el español Nani Roma, décimo en la etapa de este jueves, se afianza en la segunda posición de la clasificación general de coches, a 8:49 del líder, el catarí Nasser Al-Attiyah, tras mostrar un ritmo sólido y constante durante la jornada, que le permitió recortar tiempo al favorito. Con dos etapas todavía por disputarse, Roma afronta la recta final con confianza: “Seguiremos presionando y buscando oportunidades para acercarnos al líder”, afirmó.

Nani Roma, durante la etapa del pasado martes en el Dakar 2026. / EFE

Por su parte, Pau Navarro dio un paso firme hacia la victoria en la categoría Challenger de coches del Dakar al consolidar su liderato y ampliar su ventaja sobre su principal perseguidor, Yasir Seaidan. Navarro, que acredita el liderato desde hace 6 jornadas, incrementó su renta de 18:30 a 25:08, a solo dos días de la llegada, situándose cada vez más cerca de asegurar el triunfo final.

Por último, la española Laia Sanz completó la undécima etapa junto a Maurizio Gerini con un enfoque prudente y eficaz, sumando un nuevo día sin contratiempos en una jornada especialmente exigente por la velocidad y las condiciones del terreno. El dúo del Ebro Audax Motorsport finalizó la especial entre Bisha y Al Henakiyah en 26. ª posición, con un tiempo de 3h 06m 54s, a 19 minutos y 32 segundos del mejor registro del día.