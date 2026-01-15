El CBZ anuncia a su sorprendente nuevo entrenador

El Club Baloncesto Zaragoza incorpora a Toño Martín entrenador principal del Segunda FEB para lo que resta de temporada, al que acompañará Rubén Herran, técnico asistente durante el presente curso y que se ha hecho cargo del equipo durante la semana de trabajo.

Hasta la fecha, Toño Martín venía desempeñando las funciones de Director Técnico del club, cargo desde el que ha sido una pieza clave en la estructuración deportiva y en el crecimiento sostenido del CBZ en los últimos años. Su designación como entrenador supone una apuesta por la continuidad, el conocimiento profundo del club y la confianza en un modelo de trabajo consolidado.

Con una trayectoria de casi 30 años en los banquillos, Toño Martín es una figura ampliamente reconocida en el mundo del baloncesto tanto en Aragón como a nivel nacional. A lo largo de su carrera ha dirigido equipos de cantera y categoría sénior, destacando especialmente su vinculación con el CBZ, club en el que ha trabajado de manera ininterrumpida durante los últimos 24 años.

Ascensos

Entre sus logros más destacados se encuentra haber sido el artífice de cinco ascensos consecutivos a Liga EBA, además de dirigir al equipo en dicha categoría durante otras tantas temporadas, consolidándolo en la competición y sentando las bases del proyecto deportivo actual.

Desde el Club Baloncesto Zaragoza se valora este nombramiento como "un paso natural y coherente dentro de la planificación deportiva, confiando plenamente en la capacidad, experiencia y liderazgo de Toño Martín para afrontar los nuevos retos que se presentan". El CBZ le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa al frente del banquillo, que comienza este mismo sábado en el encuentro que desplaza al CBZ a Murcia para enfrentarse al Ciudad Molina Basket.