Este es el equipo aragonés de Tercera que 'llegó' a la final de la Supercopa de España en Arabia
Hasta 77 clubs del fútbol semiprofesional y amateur español fueron invitados por la RFEF a ver la competición en Yeda
El pasado domingo el fútbol español vivió una de sus citas anuales más importantes, la final de la Supercopa de España. Cuatro equipos, el FC Barcelona, el Real Madrid, el Athletic Club y el Atlético de Madrid, disputaron a lo largo de la semana el torneo, que dejó el 'clásico' como gran final por cuarto año consecutivo.
Además, la competición que enfrenta a los mejores de la Liga contra los finalistas de la Copa del Rey volvió a disputarse en Arabia Saudí, con la ciudad Yeda como gran sede fija desde que se actualizara el formato a un torneo de cuatro equipos hace ya siete años.
Allí, el Barcelona revalidó el título que obtuvo el año pasado. Sin embargo, una de las grandes novedades fue la notable presencia de representantes de toda España. Como cada año, la Real Federación Española de Fútbol invitó a clubs de las categorías masculina y femenina del fútbol semiprofesional y amateur. Finalmente, un total de 77 equipos de Primera, Segunda y Tercera RFEF viajaron a Arabia, 31 más que el año pasado.
Un representante aragonés de Tercera RFEF
En el grupo aragonés de Tercera Federación solo un equipo acudió a la llamada. Fue el CD Belchite que, a través de su presidente Alberto Toha, acompañó a otros 76 clubs en la expedición a Yeda. El directivo del Belchite se fotografió en Arabia Saudí con el trofeo expuesto antes de la celebración de la gran final, y apareció con la bufanda del equipo aragonés junto al presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y delante del Alinma Stadium donde se disputó el partido.
Actualmente, el Belchite ocupa la decimosexta plaza en la clasificación y sigue luchando desde principio de temporada por abandonar los puestos de descenso. El club aragonés, que viene de empatar a 1 durante dos jornadas consecutivas contra dos rivales directos en la zona baja, como son el Casetas y el Zuera, está a tan solo dos puntos del Utrillas, que marca ahora la salvación.
