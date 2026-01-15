Baloncesto
Fernando Lascorz dimite como presidente del Peñas Huesca
El dirigiente alega "motivos personales y laborales" para abandonar el cargo
Fernando Lascorz Frauca ha presentado su dimisión como presidente de Club Baloncesto Peñas por "motivos personales y laborales". Ahora, la Junta Directiva de Club Baloncesto Peñas deberá designar a su sustituto en los próximos días. Hasta ese momento, el vicepresidente, Eduardo López Zamora, se hará cargo de las funciones. "El Club Baloncesto Peñas agradece a Fernando Lascorz su tiempo, pasión y dedicación al Club en este periodo", ha anunciado por sorpresa la entidad
Esta es la carta de despedida de Lascorz:
Por medio de esta mensaje, y tras una profunda reflexión, quiero comunicar oficialmente la decisión de presentar mi dimisión como presidente del Club Baloncesto Peñas Huesca, con efectos a partir del 15 de enero de 2026.
La razón de mi dimisión obedece a motivos laborales y personales. Tras evaluar mi situación actual, he llegado a la conclusión de que no puedo seguir desempeñando mis funciones en el club con el compromiso y la dedicación que esta responsabilidad merece.Creo firmemente que es el momento adecuado para dar paso a nuevas energías y perspectivas que continúen impulsando el desarrollo del CB Peñas y que abran un nuevo ciclo en nuestro club.
Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los miembros de la Junta Directiva y a todos aquellos que, de una u otra manera, han formado parte de este proyecto durante mi mandato. He vivido momentos inolvidables. Ha sido un verdadero honor para mí.
