Los mejores equipos españoles de atletismo se citan este sábado en Zaragoza

Zaragoza acogerá el próximo sábado 17 de enero un gran evento atlético, el V European DNA Meeting por Clubes que hoy ha sido presentado en el Ayuntamiento por el concejal delegado de Deportes, Félix Brocate, y el presidente del ALCAMPO-Scorpio71, Rafael Guerras.

La competición, que tendrá lugar en el Palacio de los Deportes desde las 16:00 hasta la 20:00 horas, mantendrá garantizada la emoción hasta el final. Los equipos participantes de este evento, organizado por la Real Federación Española de Atletismo y el club ALCAMPO-Scorpio71, tendrán que jugarse la victoria en una última prueba, un relevo mixto denominado 'La Caza'.

El evento va a reunir a los mejores equipos españoles. Además del equipo zaragozano se contará con la presencia del Facsa - Playas de Castellón, Trops-Cueva de Nerja (Filial), Atletismo Albacete, UCAM-Cartagena y A.D. Sprint en categoría Promoción (Sub-18 y Sub-16); de nuevo Alcampo Scorpio 71 (Filial), Facsa - Playas de Castellón, Trops-Cueva de Nerja y Atletismo Albacete estarán en la competición Sub-20, completando el cuadro con FC Barcelona, Atletismo Alcorcon.

Rafael Guerras, presidente del club ALCAMPO-Scorpio71, junto al concejal de deportes, Félix Brocate. / Ayuntamiento de Zaragoza

La competición de atletismo más 'loca' de España

El European DNA Meeting de Clubes tiene un sistema de competición completamente diferente del que se sigue en cualquier otro mitin atlético. En primer lugar, los equipos que compiten en las dos categorías son mixtos, con el mismo número de hombres y mujeres. En la categoría promoción, las pruebas se reparten de tal manera que los integrantes masculinos compiten en 60 metros vallas, lanzamiento de peso y salto de longitud, y las mujeres hacen lo propio en 60 metros, salto de altura y 400 metros.

En la categoría Sub-20, los hombres compiten en las pruebas de lanzamiento de peso, salto de altura y 60 metros, y las mujeres en 800 metros, salto de longitud y 60 metros vallas. Además, hay dos pruebas mixtas en cada categoría, con dos mujeres y dos hombres por equipo: un relevo 4x2 vueltas de orden libre y el relevo final 'La Caza', 3 vueltas mujer/2 vueltas hombre/1 vuelta mujer/4 vueltas hombre.

Imagen del cartel oficial de la prueba de atletismo en Zaragoza. / Ayuntamiento de Zaragoza

En cada prueba el ganador individual suma 12 puntos, 10 puntos el segundo, 8 puntos el tercero, 6 puntos el cuarto, 4 puntos el quinto y 2 puntos el sexto. Los atletas sin resultado válido, descalificados o que no terminen no puntúan. Si dos o más atletas empatan por un lugar en cualquier prueba individual, los puntos se dividirán en partes iguales entre ellos (incluso en los concursos, si dos, o más, atletas en la ronda final no tienen ningún resultado válido). Para añadir emoción al desarrollo de los concursos (salto de altura, de longitud y lanzamiento de peso), estos se organizan con un sistema de cruces en dos fases, una especie de playoff.

Después de las siete pruebas mencionadas, la puntuación provisional por categoría y equipo determinará las posiciones iniciales de la séptima y última prueba 'La Caza'. La diferencia de puntos se traduce en brechas de tiempo para el inicio de la carrera de relevos donde 1 punto equivale a 0.33 segundos (por ejemplo, 10 puntos de desventaja supondrán un retraso en la salida de 3.30 segundos). El orden de llegada en 'La Caza' determina el ganador de la competición, así como el resto de puestos.