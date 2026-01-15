Zaragoza acoge este fin de semana el Campeonato de España de fútbol sub-14 y sub-16.

Los combinados masculinos sub-16 y sub-14, dirigidos por Daniel Sanz y Juan Gómez ‘Galo’, respectivamente, disputarán la Fase Previa del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Zaragoza, en el pabellón de La Granja, del 16 al 18 de enero, ante las selecciones de la Comunidad de Madrid, Castilla y León y La Rioja, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Convocatoria de la selección aragonesa de fútbol sub-16. / RFAF

La fase final de esta categoría se disputará en Andalucía. Los primeros clasificados de los cuatro grupos accederán a la ‘Final Four A’, mientras que los segundos clasificados disputarán la ‘Final Four B’. El resto de los emparejamientos de la Fase Final se determinará según la clasificación, tal y como se recoge en los Planes de Competición.

Galo deja claro su objetivo con la selección sub-14 para esta temporada: "Jugar las semifinales como el año anterior ante Cataluña". Por su parte, el seleccionador sub-16, Daniel Sanz, es rotundo en afirmar que su intención es pasar de ronda: "Nuestro objetivo es disputar la 'Final Four' que se jugará en Andalucía".

El viernes 16 de enero, el combinado sub-14 debutará ante Castilla y León a las 10.00 horas en el pabellón de La Granja, mientras que la selección sub-16 hará lo propio a las 12.15 horas frente al mismo rival. El sábado, ambos equipos disputarán su segundo encuentro ante La Rioja, en el mismo escenario y en las mismas franjas horarias. Para concluir la primera fase, las selecciones aragonesas se medirán a la Comunidad de Madrid en el tercer y último encuentro.