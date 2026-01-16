Inversión
Pep Guardiola y Sergio Busquets compran un 28% de la socimi de viviendas de Alquiler Seguro
Cada uno ha adquirido una participación del 14,21%, un porcentaje que tiene un precio actual de mercado de casi un millón de euros
EP
Los exfutbolistas del Fútbol Club Barcelona Pep Guardiola y Sergio Busquets han entrado en el accionariado de Alquiler Seguro Asset Market, la socimi de Alquiler Seguro enfocada a la gestión de viviendas de alquiler asequible.
Según los registros de BME Scaleup, el mercado de BME destinado a empresas en crecimiento, el actual entrenador del Manchester City ha llevado a cabo esta inversión a través de su sociedad 08022003 Limited, mientras que Busquets lo ha hecho a través de Buga Seler, empresa de la que es administrador único.
Cada uno ha adquirido una participación del 14,21%, un porcentaje que tiene un precio actual de mercado de casi un millón de euros, dado que la empresa tiene un valor en bolsa actual de 6,9 millones de euros.
Los dos exfutbolistas se convirtieron en nuevos socios de la socimi a través de una ampliación de capital de 5 millones de euros aprobada en mayo de 2025 pero que se elevó a público ante notario el pasado 31 de diciembre.
Además de Guardiola y Busquets, la sociedad Ventu Europe también se ha incorporado como accionista al aflorar otra participación del 17%, mientras que el 52,63% permanece en manos de Alquiler Seguro a través de su presidente, Antonio Carroza y la sociedad Aurica Growth.
- El Real Zaragoza se posiciona por Aleksa Puric pendiente del visto bueno del Atlético
- La aragonesa Lidia Ruba abandona el Dakar por un conflicto con la organización
- El Ayuntamiento de Zaragoza lo confirma y accede a la petición de los barrios sobre la ubicación de la Cincomarzada
- La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar 'al 95%' el coste de energía de los centros de datos
- ¿Cómo afecta a los aragoneses el hackeo a Endesa?: la empresa notifica el ataque a los afectados
- Adiós al histórico concesionario de la Opel en Zaragoza: a un paso de su demolición
- Comienza el desmontaje de una de las antenas de telecomunicaciones más antiguas del centro de Zaragoza
- Samantha Vallejo-Nágera sorprende con su visita a un restaurante de barrio de Zaragoza tras su salida de Masterchef: 'Una leyenda de la gastronomía