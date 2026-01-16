El sorteo de la Quebrantahuesos pone el corte en el dorsal número 5.236
La carrera tuvo este año una cifra de 10.225 inscritos, frente a las 8.000 plazas disponibles
Hoy se ha celebrado el sorteo para determinar el reparto de dorsales entre los participantes inscritos en la Quebrantahuesos de este 2026. El número obtenido en el sorteo ha sido el 5.236, que marca el corte de participantes inscritos en plazo y deja fuera a los 2.225 dorsales anteriores a él.
La carrera de cicloturismo más importante de España tuvo este año una cifra de 10.225 inscritos, frente a las 8.000 plazas disponibles. Por tanto, los tramos comprendidos entre el dorsal 5.236 y el 10.225, y entre el 1 y el 3.010, son los dorsales agraciados de un sorteo en igualdad de condiciones para todos los inscritos en el plazo habilitado.
Para la ‘Treparriscos’ fueron 1.492 los solicitantes, por lo que no se ha realizado sorteo al no sobrepasarse el límite de plazas. Esta alternativa tiene una longitud más corta, con 85 kilómetros frente a los 200 de la Quebrantahuesos, y un desnivel positivo de 1.350 metros.
- El Real Zaragoza se posiciona por Aleksa Puric pendiente del visto bueno del Atlético
- El Ayuntamiento de Zaragoza lo confirma y accede a la petición de los barrios sobre la ubicación de la Cincomarzada
- La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar 'al 95%' el coste de energía de los centros de datos
- ¿Cómo afecta a los aragoneses el hackeo a Endesa?: la empresa notifica el ataque a los afectados
- Adiós al histórico concesionario de la Opel en Zaragoza: a un paso de su demolición
- Comienza el desmontaje de una de las antenas de telecomunicaciones más antiguas del centro de Zaragoza
- Samantha Vallejo-Nágera sorprende con su visita a un restaurante de barrio de Zaragoza tras su salida de Masterchef: 'Una leyenda de la gastronomía
- De una planta de hidrógeno con 80 millones de euros a un aparcamiento en Tamarite: el Gobierno de Aragón declara de interés cuatro nuevas inversiones