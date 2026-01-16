El sorteo de la Quebrantahuesos pone el corte en el dorsal número 5.236

Hoy se ha celebrado el sorteo para determinar el reparto de dorsales entre los participantes inscritos en la Quebrantahuesos de este 2026. El número obtenido en el sorteo ha sido el 5.236, que marca el corte de participantes inscritos en plazo y deja fuera a los 2.225 dorsales anteriores a él.

La carrera de cicloturismo más importante de España tuvo este año una cifra de 10.225 inscritos, frente a las 8.000 plazas disponibles. Por tanto, los tramos comprendidos entre el dorsal 5.236 y el 10.225, y entre el 1 y el 3.010, son los dorsales agraciados de un sorteo en igualdad de condiciones para todos los inscritos en el plazo habilitado.

Para la ‘Treparriscos’ fueron 1.492 los solicitantes, por lo que no se ha realizado sorteo al no sobrepasarse el límite de plazas. Esta alternativa tiene una longitud más corta, con 85 kilómetros frente a los 200 de la Quebrantahuesos, y un desnivel positivo de 1.350 metros.