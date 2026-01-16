El Tarazona visita al colista en Marbella

El Tarazona se desplaza a tierras andaluzas para enfrentarse, mañana sábado a las 16.15 horas en el campo Lorenzo Cuevas, al colista del Grupo 2 de Primera Federación, como es el Marbella. Por tanto, tiene muchas posibilidades de sumar los tres puntos el conjunto turiasonense, o al menos no regresar de vacío en este desplazamiento.

Suerte distinta para el otro equipo aragonés de Primera RFEF, el Teruel, que se medirá el domingo al líder. Los de Vicente Parras recibirán a las 12.00 horas en el Pinilla al Sabadell. Se trata de un partido complicado para los rojillos al tener que medirse a uno de los mejores equipos en estos momentos de la temporada, como es el conjunto catalán, que tiene como objetivo el regreso al fútbol profesional después de varios años.

Segunda RFEF

El Utebo, que ya ha vuelto a puestos de playoff en el Grupo 2 de Segunda RFEF, visita mañana sábado a las 16.30 horas a la SD Beasain con posibilidades de puntuar en tierras vascas para poder seguir en los puesto de privilegio en la clasificación. El Utebo viene de golear la pasada jornada a la UD Logroñés en casa tras sumar únicamente un punto en los cinco partidos anteriores.

Un jugador del filial blanquillo conduce el balón durante el partido ante el Sestao River. / Deportivo Aragón

Ya el domingo, el Deportivo Aragón tiene otra difícil salida a tierras vascas para enfrentarse a las 17.00 horas al Gernika. El equipo de fútbol del Zaragoza B no sale del pozo y una semana más ocupa la última posición de la tabla, ya que no consigue reaccionar conforme avanzan las jornadas y lleva camino del descenso.

Por su parte, el Ejea tiene un desplazamiento complicado ya que se medirá al Sestao River a las 11.30 horas en un partido de los más difíciles a domicilio al tener delante a un rival que aspira al ascenso, por lo que será muy complicado para los de las Cinco Villas.

Un jugador del Ebro disputa un balón en el encuentro ante el Amorebieta. / CD Ebro

El CD Ebro no debería tener ningún problema para alzarse con el triunfo en el campo de La Almozara, también el domingo, a las 15.45 horas, con la visita del conjunto riojano del Náxara, que ocupa la primera plaza del descenso, y así consolidarse en la parte media de la tabla.

En el Grupo 3 de Segunda RFEF, el Barbastro no consigue salir de la zona de descenso y este próximo domingo, a las 12.00 horas en el Municipal de los Deportes, tampoco lo tendrá fácil para deshacerse del Alcoyano, un rival que lucha por estar al final de temporada en el playoff de ascenso.