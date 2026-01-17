El Tarazona cumple con victoria en casa del colista Marbella (0-1)

La SD Tarazona ha vencido esta tarde por un único tanto en su visita al colista del grupo, el Marbella FC. El gol ha llegado de la mano de Álvaro Jiménez en el minuto 28 y les dio a los aragoneses tres valiosos puntos para seguir alejándose del descenso y escalar a mitad de tabla.

Imanol Alonso, del Tarazona, disputa un balón con un jugador de Marbella. / SD Tarazona

Los de Juanma Barrero son ya décimos en la clasificación en el Grupo 2 de Primera Federación, con 27 puntos, y están a solo tres del playoff a falta de varios partidos esta jornada. El próximo fin de semana, los turiasonenses reciben al Hércules, que es noveno con los mismos puntos.

FICHA TÉCNICA MARBELLA: Manu García; Jorge Álvarez, Álex Martínez, Aitor Puñal, Alberto Escassi; José Cambra (Pablo Palacín, m.63), Luis Alcalde, Adrián Ruiz (Daniel Selma, m.82), Eugeni Valderrama, Ernest Ohemeng (Hicham Boussefiane, m.82); Rodri Ríos. TARAZONA: Alejandro Amigo; Ángel López, Andrés Borge, Imanol Alonso, Chechu Martínez; Álvaro Jiménez (David Soto, m.58), Óscar Carrasco, Daniel Rodríguez, Toni Ramón; Agüero (Alberto Vaquero, m.82), Sergi Armero (David Cubillas, m.76). GOL: 0-1 (m.28), Álvaro Jiménez. ÁRBITRO: Juan Francisco Roca Robles. Amonestó a José Cambra, Rodri Ríos y Aitor Puñal, del por parte del Marbella FC, y Álvaro Jiménez y Agüero, por parte de la SD Tarazona.

Duelo exigente para el Teruel

Por su parte, el CD Teruel afronta mañana un compromiso más complicado. Los de Vicente Parras recibirán a las 12.00 horas en el Pinilla al Sabadell. Se trata de un partido de máxima exigencia para los rojillos al tener que medirse a uno de los mejores equipos en estos momentos de la temporada, como es el conjunto catalán, que tiene como objetivo el regreso al fútbol profesional después de varios años.