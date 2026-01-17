Primera RFEF
El Tarazona cumple con victoria en casa del colista Marbella (0-1)
Los de Juanma Barrero han defendido la renta de un tanto obtenida en la primera mitad y escalan hasta mitad de tabla
La SD Tarazona ha vencido esta tarde por un único tanto en su visita al colista del grupo, el Marbella FC. El gol ha llegado de la mano de Álvaro Jiménez en el minuto 28 y les dio a los aragoneses tres valiosos puntos para seguir alejándose del descenso y escalar a mitad de tabla.
Los de Juanma Barrero son ya décimos en la clasificación en el Grupo 2 de Primera Federación, con 27 puntos, y están a solo tres del playoff a falta de varios partidos esta jornada. El próximo fin de semana, los turiasonenses reciben al Hércules, que es noveno con los mismos puntos.
FICHA TÉCNICA
MARBELLA: Manu García; Jorge Álvarez, Álex Martínez, Aitor Puñal, Alberto Escassi; José Cambra (Pablo Palacín, m.63), Luis Alcalde, Adrián Ruiz (Daniel Selma, m.82), Eugeni Valderrama, Ernest Ohemeng (Hicham Boussefiane, m.82); Rodri Ríos.
TARAZONA: Alejandro Amigo; Ángel López, Andrés Borge, Imanol Alonso, Chechu Martínez; Álvaro Jiménez (David Soto, m.58), Óscar Carrasco, Daniel Rodríguez, Toni Ramón; Agüero (Alberto Vaquero, m.82), Sergi Armero (David Cubillas, m.76).
GOL: 0-1 (m.28), Álvaro Jiménez.
ÁRBITRO: Juan Francisco Roca Robles. Amonestó a José Cambra, Rodri Ríos y Aitor Puñal, del por parte del Marbella FC, y Álvaro Jiménez y Agüero, por parte de la SD Tarazona.
Duelo exigente para el Teruel
Por su parte, el CD Teruel afronta mañana un compromiso más complicado. Los de Vicente Parras recibirán a las 12.00 horas en el Pinilla al Sabadell. Se trata de un partido de máxima exigencia para los rojillos al tener que medirse a uno de los mejores equipos en estos momentos de la temporada, como es el conjunto catalán, que tiene como objetivo el regreso al fútbol profesional después de varios años.
- La aragonesa Lidia Ruba abandona el Dakar por un conflicto con la organización
- El Real Zaragoza rechaza las ofertas formales del Raków polaco y el Gil Vicente luso por Bazdar
- Adiós al histórico concesionario de la Opel en Zaragoza: a un paso de su demolición
- De los billetes a las tapas: un antiguo banco se transforma en un nuevo restaurante en el centro de Zaragoza
- Al menos ocho denuncias por agresión sexual en la guardería Waldorf Munay de Zaragoza
- Piden ayuda para encontrar a un vecino de Cosuenda desaparecido desde este miércoles
- El artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la comunidad de vecinos puede entrar legalmente en tu casa
- Muere un hombre de 79 años tras un fatal accidente con una excavadora en Jaca (Huesca)