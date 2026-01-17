Segunda RFEF
El Utebo saca los tres puntos en el descuento para ponerse segundo (0-1)
El conjunto aragonés se ha impuesto a la SD Beasain y vuelve a ganar a domicilio dos meses después
En Segunda Federación, el Utebo FC se ha impuesto por la mínima en campo de la SD Beasain tras un partido muy igualado que se ha resuelto en el tiempo de descuento. Los de Juan Casajús ha visitado a uno de los ocupantes de las plazas de descenso y han tenido que luchar el partido hasta los instantes finales, en los que el gol de Álex Aguado les ha dado una victoria que los vuelve a la segunda plaza de la clasificación.
Los aragoneses han sumado su segunda victoria consecutiva, después de una mala racha de cuatro partidos sin ganar, y suman ya 33 puntos, seis menos que el Real Unión de Irún, que lidera la tabla. La próxima jornada, el Utebo tendrá un nuevo compromiso a domicilio, al visitar al Amorebieta.
FICHA TÉCNICA
BEASAIN: M. Arteche; B. Almandoz, A. Lazcano, Huete, Sansinenea; Aitor Lorea (X. Monreal, m.82), J. Zubillaga, Domenic Torres (Eizagirre, m.64 (Endika Iriarte, m.88)), Beñat Gonález (Eneko Lizaso, m.82); Bengoetxea, Eñaut (Eguren, m.64).
UTEBO: Jorge Chanza; Víctor Sanchís, Jorge Adán, Álvaro Meseguer, Sergio Mendi; José Manuel Pedrosa (David Marín, m.85), Carlos Beitia, Iñaki Alberca (Álex Rodríguez, m.90); Bouba Barry (Álex Aguado, m.59), Diego Suárez, Juan Delgado.
GOL: 0-1 (m. 00), Álex Aguado.
ÁRBITRO: Pablo Ibáñez Campo. Amonestó a Eñaut, Aitor Lorea y Eizagirre, de la SD Beasain, y a Bobua y Camilo Leiton, por parte del Utebo.
Nueva oportunidad para el Deportivo Aragón
El Deportivo Aragón tiene mañana otra difícil salida a tierras vascas para enfrentarse a las 17.00 horas al Gernika. El equipo de fútbol del Zaragoza B no sale del pozo y una semana más ocupa la última posición de la tabla, ya que no consigue reaccionar conforme avanzan las jornadas y lleva camino del descenso.
El CD Ebro no debería tener ningún problema para alzarse con el triunfo en el campo de La Almozara, también el domingo, a las 15.45 horas, con la visita del conjunto riojano del Náxara, que ocupa la primera plaza del descenso, y así consolidarse en la parte media de la tabla.
Por su parte, el Ejea tiene un desplazamiento complicado ya que se medirá al Sestao River a las 11.30 horas en un partido de los más difíciles a domicilio al tener delante a un rival que aspira al ascenso, por lo que será muy complicado para los de las Cinco Villas.
En el Grupo 3 de Segunda RFEF, el Barbastro no consigue salir de la zona de descenso y este próximo domingo, a las 12.00 horas en el Municipal de los Deportes, tampoco lo tendrá fácil para deshacerse del Alcoyano, un rival que lucha por estar al final de temporada en el playoff de ascenso.
