Victoria del CBZ en la prórroga... y tras tener que cambiar de pabellón por goteras (88-99)

Victoria del CBZ en el estreno de Toño Martín en el banquillo y tras un final accidentado. El partido llegó a la prórroga con empate a 84 pese a que los aragoneses habían dominado durante buena parte del mismo pero los cinco minutos extras tuvieron que disputarse en otro pabellón debido a las goteras en el pabellón Serrerías de Molina de Segura, en la Región de Murcia.

En ese añadido el CBZ obtuvo un parcial de 5-15 con el que consiguió llevarse un partido en el que había comenzado dominando gracias al 16-25 en el primer cuarto que pudo mantener hasta que en el último parcial el conjunto local logró un 22-14 con el que empató el marcador. Al final, los aragoneses se impusieron por 88-99.

Jonathan Zhao fue el mejor del partido con 29 puntos a los que sumó 5 rebotes y 3 asistencias para 32 créditos de valoración. Jiménez sumo 18 puntos, Gatell 15 y Alvarado, 12, siendo también el máximo asistente con 7 pases de canasta.

De esta manera el CBZ suma su séptima victoria del curso en Segunda FEB frente a un rival que ocupa la penúltima posición del grupo Este. Por su parte, el Lobe Huesca La Magia visita este domingo al Class Basquet Sant Antoni a las 12.00 horas.