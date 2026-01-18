El Calamocha, el Cuarte y el Monzón suman de tres para seguir arriba

Los tres equipos de la zona alta en el grupo aragonés de Tercera Federación han vuelto lograr la victoria esta jornada y no dan lugar a cambios en el podio de la clasificación. El primero en hacerlo fue el CD Cuarte, que ganó en casa al Tamarite (1-0) el sábado. Hoy han hecho lo propio el Calamocha, que se ha impuesto como local al Almudévar (1-0) para seguir líder, y el Atlético Monzón, que ha vencido a domicilio al Huesca B (0-1) y se mantiene a seis puntos del primer puesto.

También sumaron de tres el Cariñena ante el Robres, el Épila en Casetas, La Almunia en Zuera, el Utrillas en Illueca y el Caspe ante el Andorra. El único empate de la jornada fue en el Binéfar-Belchite.

Sin cambios en la zona baja, siguen en los puestos de descenso de Tercera RFEF una semana más el Belchite, con trece puntos, y el Casetas y el Zuera, ambos con diez. Marca la permanencia el Illueca condieciséiss puntos tras perder contra el Utrillas, que suma diecisiete.