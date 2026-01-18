El CD Teruel no consigue puntuar en casa ante el líder (0-1)

El CD Teruel no ha conseguido puntuar este domingo en Pinilla ante un Sabadell que lidera en solitario el Grupo 2 de Primera RFEF. Los de Vicente Parras han encajado el único tanto del partido en el minuto 32 y han dejado escapar la oportunidad de meterse de nuevo en puestos de playoff.

Sergio Moreno, del Teruel, conduce el balón en el partido en casa ante el Sabadell. / CD Teruel

Los aragoneses ocupan ahora la séptima plaza con 29 puntos, a solo uno del Murcia, que marca el acceso a la zona noble con su partido correspondiente a la vigésima jornada en Primera Federación todavía sin jugar.

El Teruel, que empezó la temporada con su estadio como fortín inexpugnable, ha visto el Pinilla convertirse en un sumidero de puntos en los últimos dos meses. En los cinco partidos más recientes como local, el conjunto aragonés ha sumado solo 3 puntos de los 15 disputados. El próximo domingo, el Teruel visita al Eldense.

Goyo Medina, del Teruel, conduce el balón en el partido en casa ante el Sabadell. / CD Teruel

Ficha técnica

TERUEL: Rubén Gálvez; Joseda, A. Rodríguez, Abraham, Manel Royo; Á. Merencio (Lolo Plá, m.58), Hugo Redón (M. Traoré, m.58), Albisua, Relu, Goyo Medina (Álex Blesa, m.46); Sergio Moreno (Jorge Padilla, m.77).

SABADELL: Diego Fuoli; Ton Ripoll, Bonaldo, Genar Fornés, Sergi; Joel Priego, Urri, Q. Liameed (Xavi Moreno, m.76), J. López-Pinto (Miguelete, m.76); A. Coscia (R. Escudero, m.70), Alan Godoy (C. García, m.62).

GOL: 0-1 (m.32), Agustín Coscia.

ÁRBITRO: Alejandro Clemente Ortuño. Amonestó a Sergio Moreno, Relu y Goyo Medina, del Teruel, y a Q. Liameed, Urri, Diego Fuoli y Miguelete, del Sabadell.