El Deportivo Aragón no encuentra la salida y suma otra derrota (1-0)

El Deportivo Aragón ha vuelto a perder esta tarde en casa del Gernika por un único tanto que pone más tierra de por medio entre los aragoneses y una salvación muy lejana. Los de Emilio Larraz han aguantado el empate hasta los minutos finales, pese a verse con nueve jugadores sobre el césped por las expulsiones de Barrachina, en el minuto 51, y de Calavia, en el 87.

Sin embargo, solo un minuto después de la segunda tarjeta roja, el Gernika ha undido al conjunto blanquillo por medio del tanto de Iker Morales. El filial del Real Zaragoza cierra la jornada siendo farolillo rojo una semana más con 12 puntos, 11 por debajo de una permanencia que marca la UD Mutilvera, al que recibe el Aragón el próximo domingo.

FICHA TÉCNICA GERNIKA: Oier; Lorente, Berasaluce, Gómez; Aguirrezabala (M. Agirre, m.72), Fruniz, Vélez (Gutiérrez, m.61), G. Agirre (Morales, m.72), Kortazar; Baqué (Ibai, m.84), Okolo (Herri, m.84). DEPORTIVO ARAGÓN: Calavia; Sánchez (Fustos, m.76), Hugo, Terrer, Moreno; Enzo (Palacio, m.55), Tobajas (Sabater, m.55), I. García, Pinilla (Conde, m.76), Monzón; Franco (García, m.66). GOL: 1-0 (m.88), Iker Morales. ÁRBITRO: Miguel Gómez Carral. Expulsó a Barrachina y Calavia, del Aragón. Amonestó a Vélez y Aguirrezabala, del Gernika, y a Tobajas, Pelegrín, Sabater y Moreno, del Aragón.

Por su parte, el CD Ebro, sigue con su buena dinámica tras golear en casa al Náxara. Los de Javier Genovés se han llegado a poner 4-0 frente a los riojanos, antes de encajar un autogol que ha cerrado el marcador. El conjunto arlequinado lleva cinco partidos seguidos sin conocer la derrota y suma 13 puntos de los últimos 15 en juego que lo han llevado a escalar a mitad de tabla, más cerca del playoff que del descenso. La siguiente jornada, el Ebro visita al Basconia.

CD EBRO: M. Lite; Attipoe (K. Sánchez, m.76), I. Pérez, Espi, Escolar; Muñoz (Uche, m.46), Novials, Marc Prat (Requés, m.46); Paki (Hermida, m.81), V. Chárlez (Rueda, m.76), Kevin Soeiro. NÁXARA: D. Lleyda; Viti (Ceña, m.46), I. Ochoa, Juan, J. Caño; Samuel Lallana, A. Maiso (Flaño, m.58), Á. García (Gil, m.58), Iker Landín (Merino, m.58), Miguel (Blanco, m.58); Hugo Martínez. GOLES: 1-0 (m.02), Escolar; 2-0 (m.17), Muñoz; 3-0 (m.47), Paki; 4-0 (m.56), Escolar; 4-1 (61), pp. ÁRBITRO: Jon Andrade del Olmo. Expulsó a Juan, del Náxara. Amonestó a Muñoz, del Ebro, y a Viti, Blanco y Juan, del Náxara.

Sergio Escolar celebra el gol del Ebro ante el Náxara. / CD Ebro

Tampoco ha ganado la SD Ejea en su visita al segundo clasificado, el Sestao River. El conjunto aragonés ha caído por 2 goles a 0, tras un tanto de penalti y otro a los cuatro minutos en el tramo final de la primera parte, y se mantiene en el puesto de playout. El próximo domingo, los ejeanos reciben a la SD Beasain.

FICHA TÉCNICA SESTAO RIVER: Iru; Etxeberría, Montero, Gomeza, Rojo; I. García (García, m.63), Sarriegi (Laka, m.29), Erdozia, Seguín (Argente, m.63); Benito (Fernández, m.79), Madrazo (Pradera, m.79). SD EJEA: Y. Acín; Mario Sánchez, P. Amponsah, D. Chica (J. Toro, m.78), Leiza (Muñi, m.46); J. Díez (Lapeña, m.66), D. Ciriano, F. Conte; Y. Dabo (D. Álvarez, m.46), Pablo Agustín, Óscar Jiménez. GOLES: 1-0 (m.40, pen.), Aitor Seguín; 2-0 (m.44) , Asier Benito. ÁRBITRO: Diego Sarabia Caro. Amonestó a Seguí, Erdozia y Fernández, del Sestao River, y a Díez y Muñi, del Ejea.

En el Grupo 3 de Segunda Federación, tampoco ha logrado ganar el Barbastro, aunque suma en casa un punto tras un partido sin goles ante un rival de entidad, como es el Alcoyano. Aun así, los de Dani Martínez siguen en posiciones de descenso, a cuatro puntos de una salvación que marca ahora el Valencia Mestalla, al que visitará el conjunto altoaragonés la próxima jornada.