Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crónica Real ZaragozaVuelos ZaragozaBorrasca HarryCasademont ZaragozaFalta viviendaEladio CarriónBarrios Zaragoza
instagramlinkedin

Fútbol

Sorloth sostiene al Atlético y manda al Alavés a puestos de descenso

LaLiga: Atlético de Madrid - Alavés, en imágenes

LaLiga: Atlético de Madrid - Alavés, en imágenes

Ver galería

Atlético de Madrid - Alavés. / Manu Reino / EFE

Redacción

El Atlético de Madrid venció 1-0 al Alavés con un tanto de Sorloth al inicio de la segunda parte (minuto 48) en el partido que ambos equipos disputaron en el estadio Metropolitano, de la jornada 20, de LaLiga.

El Atlético tuvo más posesión de balón en el primer período, pero se atascó ante la defensa del Alavés. En la segunda mitad salió dispuesto a resolver y en el minuto 48 Sorloth enganchó un cabezazo preciso a pase de Barrios para ajustar el balón al palo izquierdo de Sivera (1-0). En el minuto 70, Baena disparó al palo en una ocasión clara y Lucas Boyé pudo empatar de cabeza en el minuto 92.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents