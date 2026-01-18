Así ha quedado el pabellón de Leciñena tras el homenaje al fallecido Fernando Bolea

Todos los amigos de Fernando Bolea no caben en un polideportivo. Pero unos cuantos de ellos se han juntado este domingo en Leciñena para recordar a uno de los más grandes jugadores de balonmano de la historia de Aragón, campeón de Europa con el Bidasoa, olímpico en Barcelona 92, para rendirle un nuevo homenaje en la localidad de sus abuelos y en la que Bolea pasó momentos muy felices.

Hasta Leciñena se desplazaron el que fuera su entrenador en el mítico Bidasoa, Juantxo Villarreal, pero también excompañeros y exjugadores que le tuvieron al lado en el vestuario o en el banquillo como Gonzalo Navarro, David Rodríguez, Toño Cartón y, por supuesto, los aragoneses Amadeo Sorli e Ibai Cano.

También han asistido el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza y exárbitro internacional Félix Brocate, que estuvo con Bolea y su familia hasta el final de sus días, y el presidente de la Federación Aragonesa de Balonmano, Juan Carlos Caamaño.

Imagen de familia con todos los asistentes al homenaje. / SERVICIO ESPECIAL

En la jornada de este domingo se ha descubierto tanto la placa como el mural que desde ahora adornan el polideportivo municipal, rebautizado como Fernando Bolea, y se ha disputado un partido amistoso de balonmano en su interior. "En reconocimiento a sus méritos deportivos en su larga trayectoria como jugador y entrenador de balonmano, el Ayuntamiento de Leciñena, en representación de sus vecinos, ha decidido nombrar a nuestro pabellón como Pabellón Municipal Fernando Bolea", comienza la placa que rinde homenaje a Bolea.

Fernando Bolea falleció el 27 de junio de 2024 a los 59 años víctima del Alzheimer con el que había convivido los últimos años. Como jugador, logró ser campeón de Europa en 1995 en las filas del Bidasoa Irún, siendo uno de las mayores conquistas de su carrera. También ganó la Liga, Copas del Rey y Copas Asobal.

Imagen del homenaje con familiares de Fernando Bolea. / SERVICIO ESPECIAL

El aragonés, que jugaba de extremo, también fue uno de los primeros españoles que salió de España para probar suerte en el extrajero, donde abrió caminos para sus continuadores. Puso rumbo a Alemania y debutó en la Bundesliga con el Hamelin. Fue internacional y disputó los Juegos Olímpicos de Barcelona-92 con España, en los que terminó en la quinta plaza. También participó en dos Mundiales y un Europeo.

En 1999 regresó a su casa para jugar en el Garbel Zaragoza, y tras su descenso, se convirtió en el entrenador del equipo en 2001. Como técnico, logró varios ascensos a la Liga Asobal, uno de ellos con el Balonmano Aragón en 2005, pero también lo hizo con el Guadalajara, al que cogió el Primera Nacional, y con el Bidasoa.