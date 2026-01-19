Atrapado por la borrasca Harry en el Pirineo: la increíble historia de un sevillano refugiado por la nieve gracias a su amor al Betis

La borrasca Harry se ha cebado con el Pirineo aragonés este fin de semana. Las nevadas históricas han sido copiosas en muchas localidades del norte de la provincia de Huesca y el espesor de la nieve ha superado en muchos refugios situados a más de 2.000 metros de altitud el metro de nieve, tal como recoge Meteo Aragón en su perfil de X (antes Twitter).

Además, el Pirineo ha vivido en las últimas horas una nueva tragedia en Cerler tras un alud mortal que dejó una víctima fallecida. El riesgo de avalanchas en la zona es tan elevado que el túnel de Bielsa-Aragnouet permanecerá cerrado por seguridad al menos hasta el martes 20 de enero a las 12.30 horas, según ha confirmado esta misma mañana el Gobierno de Aragón.

Una historia viral en X

Las copiosas nevadas provocadas por la borrasca Harry sorprendieron a muchas personas que decidieron acudir este fin de semana al Pirineo para esquiar, disfrutar de la nieve o conocer el patrimonio monumental del Alto Aragón. Algunos visitantes tuvieron que modificar por completo sus planes al quedar atrapados por la nieve en distintos puntos del norte de Huesca, como es el caso de Javier, un sevillano que protagoniza una historia viral.

El turista estaba visitando la preciosa localidad de Piedrafita de Jaca, en el Valle de Tena, cuando la nevada se intensificó y decidió refugiarse en el único bar del pueblo, situado junto al Parque Faunístico de Lacuniacha.

“Entro al único bar que hay en el pueblo para tomar unas cervecitas, me quito las capas de abrigo y me quedo con mi sudadera del Betis”, ha relatado en su perfil de Twitter, donde también ha compartido varias imágenes de cómo caía la nieve sin descanso. El fútbol volvió a demostrar su capacidad para unir a desconocidos separados por cientos de kilómetros.

Los jugadores del Betis celebran la victoria, al término del partido de LaLiga EA Sports que Real Betis y Villarreal / EFE / JOSE MANUEL VIDAL

“Salió un chaval de la cocina y me preguntó si soy del Betis. En cuanto le respondo, se levantó la manga y me enseña un tatuaje del escudo”, explica Javier. La nevada en el Pirineo obligó al sevillano a cancelar su viaje de regreso y terminó bebiendo cerveza y viendo el Betis-Villarreal en casa del trabajador del restaurante de Piedrafita de Jaca.

“Quería salir esta mañana para Sevilla y estoy atrapado en el pueblo más recóndito del Pirineo con un tío de Coria del Río y bético. A ver si mañana puedo salir”, concluye Javier en su hilo viral, una anécdota que vuelve a demostrar que el fútbol une incluso en medio de una borrasca histórica.